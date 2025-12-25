ETV Bharat / state

डांसर ने पूर्व फौजी से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, मलेशिया के नंबर से कॉल कर दी धमकी, गिरफ्तार

आरोप-दोस्ती कर जाल में फंसाया, रंगदारी-आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा.

रागिनी डांसर और उसका साथी गिरफ्तार
रागिनी डांसर और उसका साथी गिरफ्तार (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 8:33 AM IST

मेरठ: पूर्व फौजी से 1 करोड़ रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रागिनी डांसर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है. रागिनी डांसर ज्योति पर हनीट्रैप गैंग की सरगना होने का आरोप लगा है. जांच में पुलिस को धमकी के तार मलेशिया और पंजाब से जुड़े मिले है.

कंकरखेड़ा इलाके के नारायण गार्डन कॉलोनी के रहने वाले पूर्व फौजी विपिन कुमार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि रागिनी डांसर ज्योति से उसकी कुछ दिन पहले दोस्ती हुई थी. धीरे-धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरु हुआ. इसके बाद ज्योति अपने साथी के साथ मिलकर उसकी बातचीत और वीडियो कॉल दिखाकर उनसे एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने लगी. रुपये ना देने पर उनके मोबाइल पर वॉट्सऐप कॉल आई, उनसे रंगदारी मांगी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी. कॉल मलेशिया के एक मोबाइल नंबर से आई थी.

एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गई. आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, सिम कार्ड और डिजिटल एविडेंस बरामद किए गए. इस पूरे प्रकरण में रंगदारी और आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. रागिनी डांसर और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. तीसरा आरोपी पंजाब की जेल में बंद है, जिसकी रिमांड पंजाब पुलिस से मांगी है. अंदेशा है कि आरोपियों ने जानबूझकर विदेशी नंबर का इस्तेमाल किया होगा ताकि कानून की पकड़ से बच सकें.

