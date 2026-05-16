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थल में दर्दनाक हादसा, दो युवकों की मौत, रुद्रपुर में भी बड़ा एक्सीडेंट

थल कस्बे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर युवकों की बाइक खाई में गिर गई. जिससे ये हादसा हुआ.

THAL ROAD ACCIDENT
थल में दर्दनाक हादसा, दो युवकों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 16, 2026 at 7:47 PM IST

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पिथौरागढ़/रुद्रपुर/ रुद्रप्रयाग: थल मुवानी पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. थल बाजार से चार किलोमीटर दूर एक बाइक अनियंत्रित होकर 40 मीटर गहरी नदी में गिर गई. इस दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. एक युवक को मामूली चोटें आई हैं. जिसका मुवानी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि 3:30 बजे तीन युवक बाइक से मसमोली की ओर जा रहे थे. इसी दौरान थल कस्बे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बाइक खाई में गिर गई. बाइक नदी किनारे में गिरने की जानकारी होते हुए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी. एक युवक घायल हालत में था. मृतकों में मालासीमा गांव निवासी प्रदीप ज्याला 24 पुत्र दरपान ज्याला निवासी मालासीमा, बॉबी सिंह देउपा 19 पुत्र डिगर सिंह देउपा शामिल हैं. बलवंत भंडारी 25 पुत्र प्रमोद भंडारी को हल्की चोटें आई हैं.

रुद्रपुर में टुकटुक ड्राइवर की मौत: वहीं, रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में टुकटुक चालक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार मारुति वैन ने पीछे से टक्कर मार दी. जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल चालक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोट लगने के कारण संतोष दास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

खाई में गिरा यात्री, सफल रेस्क्यू: केदारनाथ गौरीकुण्ड क्षेत्र में एक नेपाली गहरी खाई में गिर गया. जानकारी के अनुसार गौरीकुण्ड शटल पार्किंग से आगे यात्रा मार्ग पर एक व्यक्ति अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. घटना की सूचना मिलते ही गौरीकुंड चौकी पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना हुई. घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस टीम ने देखा कि घायल व्यक्ति मुख्य मार्ग से काफी नीचे नदी किनारे खतरनाक खाई में गिरा पड़ा है, जहां पहुंचना बेहद कठिन और जानलेवा था. विपरीत परिस्थितियों और जोखिम भरे रास्ते के बावजूद पुलिस टीम ने अदम्य साहस, धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. पुलिस जवान अपनी जान की परवाह किए बिना खाई में उतरे और कड़ी मशक्कत के बाद घायल व्यक्ति तक पहुंचे। काफी प्रयासों के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घायल व्यक्ति की पहचान मन बहादुर पुत्र नरी बहादुर, निवासी तिला गुफा, कालिकोट नेपाल के रूप में हुई है.

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