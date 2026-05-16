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थल में दर्दनाक हादसा, दो युवकों की मौत, रुद्रपुर में भी बड़ा एक्सीडेंट

पिथौरागढ़/रुद्रपुर/ रुद्रप्रयाग: थल मुवानी पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. थल बाजार से चार किलोमीटर दूर एक बाइक अनियंत्रित होकर 40 मीटर गहरी नदी में गिर गई. इस दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. एक युवक को मामूली चोटें आई हैं. जिसका मुवानी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि 3:30 बजे तीन युवक बाइक से मसमोली की ओर जा रहे थे. इसी दौरान थल कस्बे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बाइक खाई में गिर गई. बाइक नदी किनारे में गिरने की जानकारी होते हुए आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी. एक युवक घायल हालत में था. मृतकों में मालासीमा गांव निवासी प्रदीप ज्याला 24 पुत्र दरपान ज्याला निवासी मालासीमा, बॉबी सिंह देउपा 19 पुत्र डिगर सिंह देउपा शामिल हैं. बलवंत भंडारी 25 पुत्र प्रमोद भंडारी को हल्की चोटें आई हैं.

रुद्रपुर में टुकटुक ड्राइवर की मौत: वहीं, रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में टुकटुक चालक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार मारुति वैन ने पीछे से टक्कर मार दी. जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल चालक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोट लगने के कारण संतोष दास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.