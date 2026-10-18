सुक्खू सरकार में कैबिनेट रैंक का दर्जा पाने वाले विधायक बोले, विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई, उनके साथ खड़ा होना मेरा फर्ज
सराहन में आज वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ. इस कार्यक्रम कई वरिष्ठ नेता पहुंचे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 2:33 PM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली रविवार को रामपुर बुशहर पहुंचे. यहां से वह पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश में छह बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए सराहन रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के साथ उनका रिश्ता परिवार जैसा है और वह इस रिश्ते को हमेशा निभाते आए हैं.
रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि जीवन में रिश्तों का विशेष महत्व होता है. परिवार के रिश्तों को निभाना और मुश्किल समय में अपनों के साथ खड़े रहना हर व्यक्ति का दायित्व है. विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई की तरह हैं और उनके साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है. रिश्ते केवल शब्दों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें व्यवहार और जिम्मेदारी के साथ निभाना भी जरूरी है.
वीरभद्र सिंह के योगदान को किया याद
रघुवीर सिंह बाली ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के प्रदेश के विकास में योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया. उनके लंबे राजनीतिक जीवन और जनसेवा के कारण प्रदेश के लोगों के दिलों में उनके प्रति विशेष सम्मान है. राजा वीरभद्र सिंह का योगदान हिमाचल के विकास और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. आज उनकी प्रतिमा का अनावरण होना उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है. यह कार्यक्रम उनके व्यक्तित्व, जनसेवा और प्रदेश के प्रति उनके योगदान को याद करने का माध्यम भी बनेगा. बता दें कि रघुवीर सिंह बाली एचपीटीडीसी के अध्यक्ष हैं और उनको सुक्खू सरकार ने कैबिनेट रैंक का दर्जा दे रखा है.
सराहन में स्थापित होगी पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा
बता दें कि सराहन को राजा वीरभद्र सिंह की जन्मभूमि और उनकी भावनाओं से जुड़े स्थान के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है. ऐसे में यहां उनकी प्रतिमा स्थापित किया जाना क्षेत्र के लोगों के लिए भावनात्मक महत्व रखता है. प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर भी उत्साह है. इस आयोजन के माध्यम से लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके साथ जुड़ी यादों को ताजा करेंगे.
ये भी पढ़ें: व्यवस्था परिवर्तन में नौकरशाहों का कैडर कम करने के बीच नए जिलों का शोर, नई इकाइयां बनी तो चाहिए इतने आईएएस व आईपीएस