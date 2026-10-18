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सुक्खू सरकार में कैबिनेट रैंक का दर्जा पाने वाले विधायक बोले, विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई, उनके साथ खड़ा होना मेरा फर्ज

रघुबीर सिंह बाली ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली रविवार को रामपुर बुशहर पहुंचे. यहां से वह पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिमाचल प्रदेश में छह बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए सराहन रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह के साथ उनका रिश्ता परिवार जैसा है और वह इस रिश्ते को हमेशा निभाते आए हैं.

रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि जीवन में रिश्तों का विशेष महत्व होता है. परिवार के रिश्तों को निभाना और मुश्किल समय में अपनों के साथ खड़े रहना हर व्यक्ति का दायित्व है. विक्रमादित्य सिंह मेरे छोटे भाई की तरह हैं और उनके साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज है. रिश्ते केवल शब्दों तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें व्यवहार और जिम्मेदारी के साथ निभाना भी जरूरी है.