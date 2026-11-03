देवघर में बीजेपी का इंडिया ब्लॉक पर हमला, रघुवर दास ने की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की शुरुआत
देवघर में रघुवर दास ने इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 4:07 PM IST
देवघर: दिल्ली में 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की ओर से आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी क्रम में देवघर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. उन्होंने बीजेपी के आगामी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की आधिकारिक शुरुआत की जानकारी दी.
विपक्षी दलों पर अराजकता फैलाने का आरोप- रघुवर दास
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये पार्टियां विदेशी ताकतों के समर्थन से देश में भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं. रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही हैं. उनके अनुसार, कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर देशभर में अफवाहें फैला रही है, जिसके जवाब में बीजेपी अब जनता के बीच जाकर इन दलों की कथित सच्चाई सामने रखेगी.
इंडी गठबंधन की रैली में दिखा वंशवाद- बीजेपी
1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित इंडी गठबंधन की रैली पर हमला बोलते हुए रघुवर दास ने कहा कि इस रैली में वंशवाद की राजनीति की तस्वीर साफ दिखाई दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद जो काम नहीं किया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में करके दिखाया है. रघुवर दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को यह बात स्वीकार नहीं हो रही है कि एक गरीब परिवार का बेटा देश का नेतृत्व कैसे कर सकता है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस देश को अपनी बपौती समझती है और इसी मानसिकता के कारण वह विपक्षी दलों के साथ मिलकर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है.
SIR प्रक्रिया पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान का हवाला
एसआईआर की प्रक्रिया में अनियमितता के विपक्षी दलों के आरोपों पर भी रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 13 करोड़ वोटरों का मुद्दा उठाकर जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस मामले में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं. रघुवर दास के मुताबिक, सरकार की ओर से इन आरोपों का जवाब दिए जाने के बावजूद कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने में जुटी है. उन्होंने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति विदेशी ताकतों की मदद से भारत में पैदा कर अराजकता फैलाना चाहती है, लेकिन बीजेपी इस तरह के प्रयासों को सफल नहीं होने देगी.
5 नवंबर को दुमका में बड़ी रैली की तैयारी
इस अभियान के तहत बीजेपी आगामी 5 नवंबर को दुमका में एक बड़ी रैली निकालेगी, जिसमें 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' का नारा बुलंद किया जाएगा. प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने बताया कि दुमका में रैली के सफल आयोजन के बाद देवघर में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस माध्यम से पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को विपक्षी दलों की राजनीति और विदेशी ताकतों के कथित हस्तक्षेप के बारे में जागरूक करेंगे. रणधीर सिंह ने दावा किया कि राहुल गांधी को आगे कर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी और आगामी लोकसभा व झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूरा समर्थन देगी.
गम्हरिया की घटना पर हेमंत सोरेन सरकार से मांगा इस्तीफा
वहीं, जमशेदपुर के गम्हरिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले सात वर्षों के कार्यकाल में करीब दस हजार महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है. रघुवर दास ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में नारी शक्ति के प्रति संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी है, तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.
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