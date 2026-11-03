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देवघर में बीजेपी का इंडिया ब्लॉक पर हमला, रघुवर दास ने की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की शुरुआत

मीडिया से बात करत रघुवर दास ( ETV Bharat )

देवघर: दिल्ली में 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की ओर से आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी क्रम में देवघर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. उन्होंने बीजेपी के आगामी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की आधिकारिक शुरुआत की जानकारी दी.

विपक्षी दलों पर अराजकता फैलाने का आरोप- रघुवर दास