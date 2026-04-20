महिला आरक्षण पर सियासत तेज, रघुवर दास का विपक्ष पर हमला, बोले- विपक्ष ने रोका महिलाओं के 33% आरक्षण का हक
महिला आरक्षण विधेयक पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है.
Published : April 20, 2026 at 5:40 PM IST
धनबाद: बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम रघुवर दास ने महिला आरक्षण विधेयक पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने विपक्षी दलों को कठघरे में खड़ा किया है. रघुवर दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, झामुमो, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है. अपने आरोप में उन्होंने कहा कि इन दलों ने विधेयक को रोककर महिलाओं के सशक्तिकरण के रास्ते में बाधा डाली है, जिसे देश और झारखंड की जनता भूलने वाली नहीं है.
केंद्र ने बढ़ाई महिलाओं की गरिमा: रघुवर दास
रघुवर दास ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों घरों में शौचालय बनवाकर महिलाओं की गरिमा बढ़ाई है. मुद्रा योजना जैसी पहल से भी महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया गया है. आज महिलाएं सेना, खेल और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं.
विपक्षी दलों ने नहीं बढ़ने दिया नारी शक्ति विधेयक: रघुवर दास
उन्होंने आगे बताया कि इसी सोच के तहत केंद्र सरकार ने 2023 में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया था लेकिन जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया. बाद में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जिसका भी विपक्षी दलों ने विरोध किया.
नारी शक्ति वंदन विधेयक का विरोध कर कांग्रेस, झामुमो, टीएमसी, सपा जैसे दलों ने नारी का अपमान किया है। देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति इनको कभी माफ नहीं करेगी।— Raghubar Das (@dasraghubar) April 20, 2026
आज धनबाद में नारी शक्ति वंदन पर प्रेस वार्ता कर इंडी गंठबंधन की करतूतों से अवगत कराया।#NatiShaktiVandan… pic.twitter.com/3vbae8Hczl
2029 तक महिलाओं को मिल सकता था 33% आरक्षण
पूर्व सीएम रघुवर दास के मुताबिक, यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो 2029 तक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिल सकता था. उन्होंने बताया कि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए सरकार ने सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था ताकि किसी वर्ग को नुकसान न हो. बावजूद इसके विपक्ष ने इसे रोक दिया.
विपक्ष का है महिला विरोधी रवैया: पूर्व सीएम
अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस, झामुमो, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों का महिला विरोधी रवैया अब जनता के सामने आ चुका है और देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी. मीडिया द्वारा पूछे जाने पर क्या पश्चिम बंगाल चुनाव पर इसका कोई असर दिखेगा तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे देश की महिलाएं इसका जवाब देंगी.
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