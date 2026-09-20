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MMDR कानून पर रघुवर दास का JMM और कांग्रेस पर हमला, बोले- खनिज संपदा से झारखंड के हित हैं सुरक्षित

चाईबासा में रघुवर दास ने झामुमो और कांग्रेस पर खनिज संपदा और MMDR कानून को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

Raghuvar Das attacks JMM and Congress
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 8:57 PM IST

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चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा की ओर से रविवार को चाईबासा के कैफेटेरिया में MMDR कानून को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो और कांग्रेस पर खनिज संपदा तथा MMDR एक्ट को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.

खनिज क्षेत्र में उत्पादन और निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर

रघुवर दास ने कहा कि खनिज क्षेत्र में उत्पादन और निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा राज्य को रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और अन्य मदों से राजस्व प्राप्त होगा. उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जैसे खनिज बहुल जिले में लंबे समय से कई लौह अयस्क खदानें बंद हैं. उनके अनुसार, उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में 2023 के दौरान झारखंड की 15 लौह अयस्क अथवा लौह अयस्क-मंगलनीज खनन लीज में केवल सात के संचालन में होने का उल्लेख है.

रघुवर दास का JMM और कांग्रेस पर हमला (Etv Bharat)

पूर्व सीएम ने कहा कि बंद खदानों की समयबद्ध नीलामी और सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी कर संचालन शुरू कराया जाए, तो इससे राज्य के राजस्व के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल सकता है.

DMF राशि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने District Mineral Foundation (DMF/DMFT) की राशि को लेकर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है. उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए DMF की व्यवस्था की गई है.

खनन प्रभावित गांवों में राशि का मिला कितनों को लाभ: रघुवर दास

पूर्व सीएम ने CAG के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि मार्च 2023 तक झारखंड के DMFTs में 4,003.51 करोड़ जमा हुए थे, जबकि 1,826.46 करोड़ खर्च किए गए. उन्होंने सवाल उठाया कि खनन प्रभावित गांवों में इस राशि से अब तक कितने लोगों को वास्तविक लाभ मिला है.

उन्होंने सरकार से खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर DMF राशि के उपयोग का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की.

बंद खदानों को लेकर सरकार से जवाब मांगा

रघुवर दास ने आरोप लगाया कि खदानों की नीलामी और संचालन में अनावश्यक देरी से वैध खनन तथा राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचता है. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां अवैध उत्खनन के लिए भी अवसर पैदा कर सकती हैं. उन्होंने खनन क्षेत्र से जुड़े भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की पारदर्शी जांच की मांग की.

उन्होंने कहा कि आयरन ओर से लेकर कोयला तक झारखंड की खनिज संपदा राज्य की आर्थिक ताकत बन सकती है. इसके लिए पारदर्शी नीलामी, समयबद्ध खनन, पर्यावरणीय नियमों का पालन और DMF राशि का प्रभावी इस्तेमाल जरूरी है.

सरकार से विकास के आंकड़ों पर बहस की चुनौती

रघुवर दास ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि खनिज संपदा से मिलने वाले लाभ का वास्तविक फायदा खनन प्रभावित गांवों तक क्यों नहीं पहुंच रहा. उन्होंने कहा कि अपने पांच वर्ष के मुख्यमंत्री कार्यकाल और वर्तमान हेमंत सरकार के कार्यकाल के विकास एवं शासन से जुड़े कार्यों पर वह किसी भी सार्वजनिक मंच पर तथ्यात्मक बहस के लिए तैयार हैं.

उन्होंने लोगों से राजनीतिक नारों के बजाय खनिज, रोजगार, राजस्व, DMF, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े आंकड़ों के आधार पर सरकार के काम का मूल्यांकन करने की अपील की.

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