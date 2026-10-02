रायबरेली में गांधी-शास्त्री जयंती पर में गूंजा 'रघुपति राघव राजाराम'
जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने ध्वजारोहण के बाद माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 3:59 PM IST
रायबरेली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पूरे जनपद में श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने ध्वजारोहण के बाद माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान रघुपति राघव राजा राम सहित देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति से वातावरण भावपूर्ण हो गया.
वहीं पुलिस लाइंस रायबरेली में आयोजित कार्यक्रम में एसपी रवि कुमार ने राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों का माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए. इस अवसर पर उन्होंने समस्त पुलिसकर्मियों को उनके सम्पूर्ण जीवन से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, अहिंसा, सद्भाव, भाईचारा, परिश्रम व सदमार्ग के रास्ते पर चलने की अपील की.
डीएम कार्यालय के कार्यक्रम में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन, संघर्ष, विचारों और देश के प्रति उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया. जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सत्याग्रह के माध्यम से देश को नई दिशा दी. वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की मिसाल कायम की. दोनों महापुरुषों के आदर्श आज भी समाज और देश के लिए प्रेरणास्रोत हैं.
जिलाधिकारी ने कहा कि गांधी और शास्त्री जी के सिद्धांतों को दैनिक जीवन में अपनाने की आवश्यकता है. हम सभी को उनके आदर्शों को साथ लेकर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देना चाहिए.
जिलाधिकारी ने कहा कि बापू और शास्त्री जी का जन्मदिन एक साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर सभी लोग एकत्र होकर परंपरागत रूप से माल्यार्पण, पुष्पांजलि और भजन गायन के माध्यम से दोनों महापुरुषों को नमन कर रहे हैं. उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है. हमें उनके सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दोनों महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा देश और समाज के हित में पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया.
जिला अस्पतालों में भी हुआ आयोजन: गांधी जयंती और शास्त्री जयंती का आयोजन पूरे जनपद में किया गया. जिला अस्पताल पुरुष एवं जिला महिला अस्पताल में भी कार्यक्रम आयोजित कर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों एवं कर्मचारियों ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया. अस्पताल परिसर में स्वच्छता एवं सेवा भावना को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया गया.
इसके अलावा जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी गांधी-शास्त्री जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई. जगह-जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता, सत्य और अहिंसा के संदेश और शास्त्री जी के ‘जय जवान, जय किसान’ के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया.
वाराणसी के रामनगर स्थित सामने घाट पर लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया. उसके बाद मां गंगा की सफाई की, किनारे पड़े सेट को हटाया और आरती उतार कर महापुरुषों को याद किया गया.
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