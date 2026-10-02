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रायबरेली में गांधी-शास्त्री जयंती पर में गूंजा 'रघुपति राघव राजाराम'

रायबरेली में गांधी-शास्त्री जयंती पर में गूंजा 'रघुपति राघव राजाराम ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पूरे जनपद में श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए. कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने ध्वजारोहण के बाद माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान रघुपति राघव राजा राम सहित देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति से वातावरण भावपूर्ण हो गया.