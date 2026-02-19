ETV Bharat / state

मेरठ में 1 करोड़ की ठगी; पेमेंट किसी और ने की, गहना कोई और ले गया

मेरठ: शहर के पॉश इलाके आबूलेन में ठगी की एक वारदात ने व्यापारियों और पुलिस के होश उड़ा दिए हैं. 'कृष्णा' नाम के एक व्यक्ति ने फोन पर ऐसा जाल बुना कि ज्वेलर्स मालिक और खरीदार दोनों ही आपस में उलझ गए, जबकि माल लेकर तीसरा फरार हो गया. पुलिस मामले की खुलासा करने में जुटी है.



बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे तंमय अग्रवाल के फोन पर दिल्ली के करोल बाग से कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक की कॉल आई, कृष्ण ने तंमय अग्रवाल को कहा कि वह एक करोड़ की नकदी भेज रहा है. बदले में आभूषण चाहिए. अपना आदमी भेज रहा हूं, कुछ देर बाद दोपहर 1:20 बजे एक आदमी रघुनाथ ज्वेलर्स पहुंचा और खुद को दिल्ली का बताया. तंमय ने कर्मचारी गौरव को आभूषण दिखाने को कहा, उसने 99 लाख 50 हजार का आभूषण निकलवाया, इसके बाद युवक ने बाजार घूम कर आने के बाद आभूषण ले जाने की बात कह कर चला गया.

उधर रुड़की रोड स्थित भगवान डिपो के मालिक प्रवीण शर्मा और दवा कारोबारी पुष्पेंद्र चौधरी के पास सिलीगुड़ी निवासी कृष्णा की कॉल आई, कृष्णा ने कहा, आपको एक करोड़ की कच्ची रकम को पक्के में बदलना है, दोनों बदलने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने बताया कि रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक तंमय से रकम का आदान-प्रदान कर सकते हैं.

शाम करीब 4 बजे प्रवीण और पुष्पेंद्र अपने साथी राजवीर और पंकज साथ दो बैग में एक करोड़ की रकम लेकर रघुनंदन ज्वेलर्स पर पहुंचे, इन लोगों ने तंमय को बताया कि कृष्णा ने नगदी रकम भेजा है, जिसके खाते में ट्रांसफर करना है. तंमय अग्रवाल ने शोरूम के अंदर पुष्पेंद्र और परवीन के सामने रकम की मशीन से गिनती शुरू की.

इस दौरान पहले वाला युवक शोरूम पहुंचा और 15 मिनट बाद आभूषण लेकर निकल गया. गिनती पूरी होने पर पुष्पेंद्र ने जब नकदी रकम खाते में भेजने को कहा, तब तंमय ने कहा कि रकम के बदले आभूषण लेकर युवक चला गया, ठगी का एहसास होने पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद से सिलीगुड़ी और दिल्ली के करोल बाग निवासी कृष्णा का मोबाइल लगातार बंद आ रहा है.