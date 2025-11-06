घाटशिला में रघुवर दास का रोड शो, भाजपा की जीत का किया दावा, रामेश्वर उरांव ने कहा- झामुमो की होगी जीत
रघुवर दास ने घाटशिला उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के समर्थन में रोड शो किया.
Published : November 6, 2025 at 10:21 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 12:08 PM IST
जमशेदपुरः घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और झामुमो नेताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर प्रचार शुरू कर दिया है. इस बीच, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहली बार घाटशिला में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में रोड शो किया. जमशेदपुर से लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो और प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन भी मौजूद रहे. खुले वाहन में सवार होकर रघुवर दास ने लोगों का अभिवादन किया और विभिन्न इलाकों का दौरा किया.
पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में रोड शो के माध्यम से भाजपा के लिए समर्थन और आशीर्वाद की अपील की. रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक भी शामिल हुए.
राज्य को घोटालों और भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया है: रघुवर दास
रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की जनता इस निकम्मी, भ्रष्ट और वादाखिलाफी वाली हेमंत सरकार से तंग आ चुकी है. छह साल में न तो कोई विकास हुआ है और न ही बेरोजगारों को रोजगार मिला है. कानून-व्यवस्था चरमरा गई है. उन्होंने कहा कि राज्य घोटालों, भ्रष्टाचार और माफियाओं के हवाले हो गया है.
उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है और इस उपचुनाव में उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि घाटशिला में विकास और स्थायी बदलाव के लिए आज की नई पीढ़ी के युवाओं को आगे आना होगा. यही नई पीढ़ी बदलाव लाएगी. इस सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं. आज के युवा झारखंड के हालात को समझ चुके हैं और अब मौका है.
आदिवासी विरोधी था रघुवर दास का कार्यकाल : पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव
इस बीच, सरकार के मंत्री और विधायक झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन का समर्थन कर रहे हैं. पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमारी जीत पक्की है. यह गरीबों की सरकार है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने काम किया है और जनता इसकी कीमत चुका रही है. उन्होंने रघुवर दास के कार्यकाल को आदिवासी विरोधी बताया.
