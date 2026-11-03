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रघुवर दास ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा, पदयात्रा में शामिल होने के लिए लोगों से अपील

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बासुकीनाथ धाम पहुंचे और बाबा फौजदारी की पूजा की.

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रघुबर दास ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा अर्चना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2026 at 1:36 PM IST

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दुमका: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बासुकीनाथ धाम पहुंचे और बाबा फौजदारी की पूजा अर्चना की. रघुवर दास के बासुकीनाथ धाम मंदिर आगमन पर उनके पंडा पुरोहितों ने विधि विधान पूर्वक भोलेनाथ एवं माता पार्वती सहित मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की.

इस दौरान रघुवर दास ने अपने परिवार एवं विश्व कल्याण के लिए भोलेनाथ की वैदिक आरती भी की. रघुवर दास के पूजा पाठ के दौरान मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

बासुकीनाथ धाम पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (ETV BHARAT)

पूजा अर्चना के बाद रघुवर दास ने बताया कि उन्होंने बाबा फौजदारी से मांग की है कि बाबा बासुकीनाथ झारखंड की जनता सहित समस्त विश्व का कल्याण करें. साथ ही साथ देश में राष्ट्र विरोधी असुरी शक्ति है, जो देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में लगे हैं. बाबा बासुकीनाथ देश के इन अध्यात्म विरोधी शक्तियों का नाश करें.

उन्होंने बताया कि आगामी 5 नवंबर को दुमका में आयोजित होने वाले लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने आया हूं. इसी दौरान बाबा बासुकीनाथ मंदिर भी पहुंचा और पूजा अर्चना की. इस मौके पर उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा को सफल बनाने की अपील की.

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बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे रघुवर दास
RAGHUBAR DAS VISIT BASUKINATH DHAM
BASUKINATH TEMPLE
RAGHUBAR DAS IN BASUKINATH DHAM

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