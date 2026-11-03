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रघुवर दास ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा, पदयात्रा में शामिल होने के लिए लोगों से अपील

रघुबर दास ने बासुकीनाथ धाम में की पूजा अर्चना ( ETV BHARAT )

दुमका: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बासुकीनाथ धाम पहुंचे और बाबा फौजदारी की पूजा अर्चना की. रघुवर दास के बासुकीनाथ धाम मंदिर आगमन पर उनके पंडा पुरोहितों ने विधि विधान पूर्वक भोलेनाथ एवं माता पार्वती सहित मंदिर प्रांगण में स्थित अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की.

इस दौरान रघुवर दास ने अपने परिवार एवं विश्व कल्याण के लिए भोलेनाथ की वैदिक आरती भी की. रघुवर दास के पूजा पाठ के दौरान मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.