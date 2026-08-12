देवेंद्र नाथ से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास, इलाज के बाद महतो ने अस्पताल से मांगी धरना स्थल पर लौटने की अनुमति
छात्र आंदोलन के बीच पूर्व सीएम रघुवर दास ने अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो से उनका हाल चाल जाना.
Published : August 12, 2026 at 11:00 PM IST
रांची: JPSC-JSSC समेत विभिन्न मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी छात्र आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदर अस्पताल पहुंचकर आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की. उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य का हाल जाना और उनके इलाज की जानकारी ली.
न्याय मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन: देवेंद्र नाथ महतो
विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद देवेंद्र नाथ महतो को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. देवेंद्र नाथ महतो ने सदर अस्पताल से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को एक पत्र भी दिया है. जिसमें उन्होंने इलाज पूरा होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित आंदोलन स्थल पर वापस जाने की अनुमति मांगी है. उन्होंने पत्र में कहा है कि JPSC-JSSC से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उनका सत्याग्रह और आंदोलन न्याय मिलने तक जारी रहेगा.
व्यक्तिगत मांगों तक सीमित नहीं है संघर्ष
पत्र के मुताबिक, देवेंद्र नाथ महतो JPSC-JSSC छात्र आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और सत्याग्रह में शामिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड के हजारों छात्र-युवा अपने अधिकार, भविष्य और न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत मांगों तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा विषय है.
देवेंद्र नाथ महतो ने मांगी आंदोलन स्थल पर लौटने की अनुमति
देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई में लाठीचार्ज और वॉटर कैनन के इस्तेमाल के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी चिकित्सकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए जरूरी उपचार और सावधानियों के साथ उन्हें आंदोलन स्थल पर लौटने की अनुमति दी जाए.
आंदोलन में वापस शामिल होना चाहते हैं देवेंद्र नाथ महतो!
देवेंद्र नाथ महतो ने अपने पत्र में यह भी कहा कि अस्पताल में उपचार के दौरान भी उनका ध्यान आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्र-छात्राओं और उनके संघर्ष पर बना हुआ है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि चिकित्सकों की ओर से दिए जाने वाले निर्देशों और सावधानियों का पालन करते हुए वह आंदोलन में वापस शामिल होना चाहते हैं.
इधर, सदर अस्पताल पहुंचे रघुवर दास ने देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत कर आंदोलन की स्थिति और छात्रों की मांगों की जानकारी ली. पूर्व सीएम रघुवर दास इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों और भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों से भी मुलाकात कर चुके हैं.
सरकार को विद्यार्थियों की जायज मांगों पर विचार करना चाहिए: पूर्व सीएम
रघुवर दास ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि सरकार को विद्यार्थियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. उन्होंने JPSC-JSSC से जुड़े मामलों की निष्पक्ष CBI जांच कराने की मांग भी दोहराई. पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा घेराव के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज की निंदा करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से काम करने तथा आंदोलनकारी छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की अपील की. पूर्व सीएम ने कहा कि छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए.
वही देवेंद्र नाथ महतो की ओर से आंदोलन स्थल पर लौटने की अनुमति मांगे जाने के बाद अब अस्पताल प्रशासन के निर्णय पर नजर है. छात्र आंदोलन के बीच यह मुलाकात और देवेंद्र नाथ महतो का पत्र आने वाले दिनों की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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