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रघुवर दास ने भाषा विवाद पर कांग्रेस के मंत्रियों पर साधा निशाना, राज्य सरकार पर बोले- तीन तिगाड़ा गांव बिगाड़ा

पलामू: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने राज्य में भाषा विवाद को लेकर कांग्रेस के मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर करने का फैसला कांग्रेस के चारों मंत्रियों की मौजूदगी में लिया गया था. अब यही मंत्री दिखावा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं.

रघुवर दास ने कहा कि अगर वाकई में वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए. मंगलवार को पलामू दौरे पर पहुंचे रघुवर दास ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि झारखंड में 40 प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन पत्थर, कोयला और बालू सिंडिकेट सक्रिय हैं. राज्य का राजस्व झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जा रहा है.

मीडिया को संबोधित करते रघुवर दास (ETV Bharat)

प्रश्न पत्र लीक हो रहे, हमारे समय निष्पक्ष भर्तियां हुईं- रघुवर दास

रघुवर दास ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आजकल प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं. अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “हमारे समय शिक्षक, दरोगा, सिपाही समेत लाखों भर्तियां हुईं, जो पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी थीं.”

रघुवर दास ने सत्ताधारी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, “एक कहावत है - तीन तिगाड़ा गांव बिगाड़ा. वही हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन का है.”

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