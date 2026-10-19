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जमशेदपुर में कन्या पूजन के बाद रघुवर दास बोले- अध्यात्म से ही मिलती है ऊर्जा

कन्याओं के भोजना कराते रघुवर दास ( Etv Bharat )

जमशेदपुर: शारदीय नवरात्रि के नवमी के दिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया. इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि अध्यात्म से ही ऊर्जा मिलती है. हमें खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है. उन्होंने बताया कि झारखंड में छठ पूजा के बाद नशा के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत होगी.

शीतला मंदिर में कन्या पूजन