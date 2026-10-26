राघोपुर नाव हादसे में 13 मासूमों के दशकर्म में बवाल, प्रशांत किशोर के सामने भिड़े जेडीयू-बीजेपी नेता
राघोपुर में 13 बच्चों के दशकर्म के दौरान प्रशांत किशोर के सामने बीजेपी-जेडीयू नेताओं में मारपीट हुई, जेडीयू नेता घायल, पुलिस तैनात. रिपोर्ट- अमरेश
Published : October 26, 2026 at 7:31 AM IST
वैशाली: बिहार के राघोपुर में नाव हादसे में 13 मासूम बच्चों की मौत के बाद रविवार को दशकर्म के दौरान बवाल हो गया. शोक में डूबे गांव में उस समय तनाव फैल गया, जब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मौजूदगी में बीजेपी नेता गगन राय और जेडीयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव आपस में भिड़ गए. अजीत राय ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की नीयत से ये लोग आए थे.
13 बच्चों के दशकर्म में शामिल होने पहुंचे थे प्रशांत किशोर
अजीत यादव ने बताया कि जैसे ही उन्होंने नाव के जांच की मांग की बीजेपी नेता और जेडीयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव के बीच शुरू हुई कहासुनी, हाथापाई में बदल गई. इस दौरान लात-घूंसे चलने की बात सामने आई है. घटना में जेडीयू नेता अजीत यादव घायल हो गए. विवाद के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई. जिस कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने की उम्मीद थी, वहां राजनीतिक नेताओं के बीच झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया.
"गगन राय रामपुर श्यामचंद पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं और वर्तमान में अभी जो उमेश रजक मुखिया हैं उनके सहयोगी है. ये लोग प्री प्लानिंग करके आए और 9 एमएम की पिस्टल लेकर मेरी हत्या की नीयत से आए हुए थे. जैसे ही मैने नाव की जांच की मांग की उन लोगों ने हमसे मारपीट शुरू कर दी. ये नाव प्रशासन द्वारा मुखिया को दी गई थी. ये 13 बच्चों की हत्या करवाई गई है. चुनाव में फायदा लेने के लिए."- अजीत राय, पीड़ित जेडीयू नेता
झड़प के बाद गांव में तनाव
दोनों नेताओं के बीच हुई भिड़ंत के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. हालात को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई, ताकि किसी तरह की दूसरी घटना को रोका जा सके. घटना के बाद प्रशांत किशोर करीब दस मिनट तक गांव में रुकने के बाद वहां से रवाना हो गए. झड़प में घायल जेडीयू नेता अजीत यादव ने भी घटना को लेकर अपनी बात रखी.
नाव हादसे की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग
राघोपुर नाव हादसे को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर उच्चस्तरीय जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि 13 बच्चों की मौत के मामले में लापरवाही की आशंका की गंभीरता से पड़ताल होनी चाहिए. यदि प्रशासनिक व्यवस्था या सरकार की ओर से कोई चूक सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय कर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
"मैने पहले भी इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी. ये घटना शुद्ध रूप से लापरवाही है. अगर प्रशासन ने जांच शुरू किया है तो वह सही है और जांच होनी चाहिए. लापरवाही से हुई दुर्घटना और दुर्घटना दोनों में फर्क है. इस हादसे में लापरवाही के भ्रष्टाचार की भी कहीं न कहीं भूमिका है."- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज
'नाव हादसे में लापरवाही और भ्रष्टाचार की भूमिका'
प्रशांत किशोर ने कहा कि प्रशासन ने जांच शुरू की है, तो यह सही कदम है. जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और लापरवाही के साथ भ्रष्टाचार की संभावित भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए. उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दियारा क्षेत्रों में नावों के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया.
अनंत सिंह के निष्कासन पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा?
जेडीयू नेता अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित किए जाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बताया. उन्होंने कहा कि पार्टी किसे अपने साथ रखती है और किसे बाहर करती है, इसका जवाब जेडीयू के नेता ही दे सकते हैं.
"ये जेडीयू का आंतरिक मामला है. वो किसको रखते हैं किसको हटाते हैं. ये प्रचार करने का मतलब नहीं है. प्रचार तो पहले से कर रहे थे. कल ही क्यों उन्हें हटाया गया. ये तो जेडीयू के लोग ही इसपर बता सकते हैं. इससे जन सुराज का कोई लेना-देना नहीं है."- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज
अनंत पर कार्रवाई से जन सुराज का कोई लेना-देना नहीं
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि संबंधित गतिविधियां पहले से चल रही थीं, तो निष्कासन की कार्रवाई अब क्यों की गई. प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि अनंत सिंह के निष्कासन के मामले से जन सुराज का कोई लेना-देना नहीं है.
गांव में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात
कुल मिलाकर, राघोपुर में 13 बच्चों की मौत के बाद शोक के माहौल में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच हुई मारपीट ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. अब इस घटना के बाद गांव में शांति बनाए रखना और नाव हादसे की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए अहम चुनौती है.
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