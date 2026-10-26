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राघोपुर नाव हादसे में 13 मासूमों के दशकर्म में बवाल, प्रशांत किशोर के सामने भिड़े जेडीयू-बीजेपी नेता

प्रशांत किशोर की मौजूदगी में भिड़े बीजेपी-जेडीयू नेता ( ETV Bharat )

अजीत यादव ने बताया कि जैसे ही उन्होंने नाव के जांच की मांग की बीजेपी नेता और जेडीयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव के बीच शुरू हुई कहासुनी, हाथापाई में बदल गई. इस दौरान लात-घूंसे चलने की बात सामने आई है. घटना में जेडीयू नेता अजीत यादव घायल हो गए. विवाद के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई. जिस कार्यक्रम में पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने की उम्मीद थी, वहां राजनीतिक नेताओं के बीच झड़प से माहौल तनावपूर्ण हो गया.

प्रशांत किशोर के सामने भिड़े जेडीयू-बीजेपी नेता (ETV Bharat)

"गगन राय रामपुर श्यामचंद पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं और वर्तमान में अभी जो उमेश रजक मुखिया हैं उनके सहयोगी है. ये लोग प्री प्लानिंग करके आए और 9 एमएम की पिस्टल लेकर मेरी हत्या की नीयत से आए हुए थे. जैसे ही मैने नाव की जांच की मांग की उन लोगों ने हमसे मारपीट शुरू कर दी. ये नाव प्रशासन द्वारा मुखिया को दी गई थी. ये 13 बच्चों की हत्या करवाई गई है. चुनाव में फायदा लेने के लिए."- अजीत राय, पीड़ित जेडीयू नेता

झड़प के बाद गांव में तनाव

दोनों नेताओं के बीच हुई भिड़ंत के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. हालात को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई, ताकि किसी तरह की दूसरी घटना को रोका जा सके. घटना के बाद प्रशांत किशोर करीब दस मिनट तक गांव में रुकने के बाद वहां से रवाना हो गए. झड़प में घायल जेडीयू नेता अजीत यादव ने भी घटना को लेकर अपनी बात रखी.

13 बच्चों की नाव हादसे में मौत के बाद दशकर्म में प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

नाव हादसे की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

राघोपुर नाव हादसे को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर उच्चस्तरीय जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि 13 बच्चों की मौत के मामले में लापरवाही की आशंका की गंभीरता से पड़ताल होनी चाहिए. यदि प्रशासनिक व्यवस्था या सरकार की ओर से कोई चूक सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय कर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

"मैने पहले भी इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी. ये घटना शुद्ध रूप से लापरवाही है. अगर प्रशासन ने जांच शुरू किया है तो वह सही है और जांच होनी चाहिए. लापरवाही से हुई दुर्घटना और दुर्घटना दोनों में फर्क है. इस हादसे में लापरवाही के भ्रष्टाचार की भी कहीं न कहीं भूमिका है."- प्रशांत किशोर, संयोजक, जन सुराज

13 बच्चों की नाव हादसे में मौत के बाद दशकर्म में प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

'नाव हादसे में लापरवाही और भ्रष्टाचार की भूमिका'