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राघोपुर नाव हादसे में बड़ा एक्शन, CO और SHO के वेतन पर लगी रोक

राघोपुर नाव हादसे में कार्रवाई ( ETV Bharat )

सीओ पर क्या है आरोप?

ग्रामीण रवि कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले गांव के लोग सीओ से मिलने पहुंचे थे. उनसे शिकायत की थी कि नाव में दरार है, उसको बदला जाए लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया. अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो ये दर्दनाक हादसा नहीं होता. ग्रामीणों की शिकायत पर फिलहाल डीएम ने सीओ के खिलाफ एक्शन लिया है और वेतन पर रोक लगा दी है.