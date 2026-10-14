राघोपुर नाव हादसे में बड़ा एक्शन, CO और SHO के वेतन पर लगी रोक
राघोपुर नाव हादसा मामले में एक्शन शुरू हो गया है. वैशाली डीएम ने सीओ और एसएचओ के वेतन पर रोक लगा दी. रिपोर्ट- अमरेश शर्मा
Published : October 14, 2026 at 2:51 PM IST
वैशाली: मंगलवार रात बिहार के राघोपुर में नाव हादसा हुआ है. वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर श्यामचंद के भगतान टोला स्थित बरसाती नदी में नाव डूबने से 13 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन से नाव की मांग की गई थी लेकिन नाव मुहैया नहीं कराई गई. पुरानी नाव होने के कारण ये हादसा हुआ है.
सीओ पर क्या है आरोप?
ग्रामीण रवि कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले गांव के लोग सीओ से मिलने पहुंचे थे. उनसे शिकायत की थी कि नाव में दरार है, उसको बदला जाए लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया. अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो ये दर्दनाक हादसा नहीं होता. ग्रामीणों की शिकायत पर फिलहाल डीएम ने सीओ के खिलाफ एक्शन लिया है और वेतन पर रोक लगा दी है.
सीओ और एसएचओ पर एक्शन
इस मामले में अब जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. वैशाली डीएम वर्षा सिंह ने राघोपुर के अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है. अगले आदेश तक दोनों अधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. वहीं, हादसे के बाद जिला प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया.
चिराग पासवान ने की कार्रवाई की मांग
हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राघोपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया. वहीं पटना से राघोपुर निकलने से पहले उन्होंने कहा कि वह इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि पहली नजर में प्रशासन की लापरवाही की बात सामने आ रही है.
"शायद ग्रामीणों के द्वारा वहां पर मांग की गई थी नाव की. अगर ऐसी मांग की गई थी और नहीं मुहैया कराई गई तो यकीनन यह बहुत बड़ी लापरवाई है और जो भी दोषी होगा इसको लेकर, कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
कैसे हुआ हादसा?
असल में रामपुर श्यामचंद के भगतान टोला कुछ ग्रामीण और बच्चे बरसाती नदी पार कर सिंहेश्वर राय के यहां आयोजित मृत्यु भोज में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान नाव पर क्षमता से अधिक लगभग 20 से 25 बच्चों के सवार होने के कारण बीच नदी में नाव डूब गई. दुर्घटना में 13 नाबालिग बच्चों के शव बरामद किए गए हैं. वहीं, नदी में डूबे 06 लोगों को सुरक्षित बचाकर उपचार हेतु NMCH, पटना भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है. मृतक बच्चों की उम्र 6 से 16 वर्ष के बीच बताई गई है.
जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हादसा 13 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे हुआ नाव पर सवार लोगों के नदी में डूबने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया. दुर्घटना में छह लोगों को सुरक्षित निकालकर बेहतर इलाज के लिए एनएमसीएच, पटना भेजा गया. इनमें चार बच्चे और दो वयस्क शामिल हैं. सभी का इलाज जारी है. घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी रहीं.
मृतकों के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता
जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रित परिवारों को राहत देने के लिए तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है. प्रत्येक मृतक के परिवार को आपदा अनुग्रह अनुदान के तहत चार लाख रुपये और कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत तीन हजार रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रत्येक मृतक के अभिभावक को 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है.
पीएम ने जताया दुख
वहीं, प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की गई है. हादसे में घायल होकर इलाज करा रहे प्रत्येक व्यक्ति को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की गई है.
The loss of lives in the boat capsizing incident in Vaishali, Bihar, is deeply painful. My thoughts are with the bereaved families in this difficult time. I pray for the speedy recovery of all those injured. The local administration is assisting those affected. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each of those who lost their lives. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 13, 2026
तेजस्वी यादव ने जताया दुख
राघोपुर से विधायक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी घटना पर दुख जताया है. उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, 'राघोपुर में नाव पलटने की हृदयविदारक घटना से मर्माहत हूं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.'
राघोपुर में नाव पलटने की हृदयविदारक घटना से मर्माहत हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति तथा शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। https://t.co/osi52CLqGc— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
ये भी पढ़ें:
बेटी को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी मां, डीएम के गले लगकर फूट-फूटकर रोई
'राघोपुर CO पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा..' जिसमें सवार थे बच्चे उसमें पहले से दरार, गांव वालों का फूटा गुस्सा