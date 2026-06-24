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राघवेंद्र पटेल हत्याकांड में फैसला, जीपीएम कोर्ट ने सुनाई 2 को आजीवन कारवास की सजा

राघवेंद्र पटेल हत्याकांड में फैसला ( ETV Bharat )