आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट, राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल
राघव चड्ढा, डॉ. अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने घोषणा की कि वे 'आप' के संसदीय दल का भाजपा में विलय कर रहे हैं.
Published : April 24, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : April 24, 2026 at 4:12 PM IST
नई दिल्ली : राजधानी के सियासी गलियारों में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आम आदमी पार्टी (आप) के तीन दिग्गज राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का ऐलान कर दिया. पार्टी के चर्चित चेहरे राघव चड्ढा, डॉ. अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने संयुक्त रूप से यह घोषणा की कि वे 'आप' के संसदीय दल का भाजपा में विलय कर रहे हैं.
इस घटनाक्रम ने दिल्ली और पंजाब की राजनीति में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं. सांसदों ने दावा किया कि वे उच्च सदन में पार्टी के दो-तिहाई बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन पर दल-बदल विरोधी कानून (एंटी-डिफेक्शन लॉ) के तहत कार्रवाई की तलवार नहीं लटकेगी. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अनौपचारिक मीटिंग के दौरान राघव चड्ढा ने कहा, "हम दो-तिहाई आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आज भाजपा में खुद को विलय करने का निर्णय लेते हैं." सूत्रों की मानें तो पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर संगठनात्मक फैसलों और नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर इन सांसदों में असंतोष पनप रहा था.
#WATCH दिल्ली: AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा, " जिस aap को मैंने 15 सालों तक अपने खून से सींचा वह अपने मार्ग से हट गई है। अब यह देशहित के लिए नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम कर रही है... मैं aap से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं... हम सभी ने मिलकर इस पार्टी को दिल्ली,… pic.twitter.com/n0lhfdRYjm— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
संदीप पाठक, जिन्हें 'आप' का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता था, उनका इस तरह पाला बदलना अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, जालंधर के बड़े उद्यमी और सांसद डॉ. अशोक मित्तल के जाने से पार्टी के आर्थिक और क्षेत्रीय समीकरणों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल सांसदों की संख्या को देखते हुए, इन तीन सांसदों का एक साथ जाना तकनीकी रूप से 'विलय' की श्रेणी में आता है. यदि सदन के दो-तिहाई सदस्य किसी अन्य दल में शामिल होते हैं, तो उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है.
#WATCH दिल्ली: AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा, " ... राज्यसभा में aap के 10 सांसद हैं और 2="" 3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं... हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाती मालीवाल और अन्य नेता हमारे साथ हैं..." pic.twitter.com/Rviaycs3it— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
#WATCH दिल्ली: AAP नेता संदीप पाठक ने कहा, " मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं aap से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं।" pic.twitter.com/KHRnvrdErA— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
इस घटना पर भाजपा के किसी बड़े नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालाकिं इसे "राष्ट्रवाद की जीत" बताया है, आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा सचिवालय इस विलय को कितनी जल्दी आधिकारिक मान्यता देता है और आम आदमी पार्टी के शेष सांसदों का अगला कदम क्या होगा.
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