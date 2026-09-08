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हिमाचल के इस स्कूल में रैगिंग का गंभीर मामला, नौवीं के छात्र के साथ मारपीट के आरोप

सोलन के प्रतिष्ठित स्कूल में नौवीं कक्षा के एक छात्र से कथित रैगिंग और मारपीट के मामले में पांच सीनियर छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. स्कूल के ही कुछ छात्रों की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में सीनियर छात्रों पर जूनियर विद्यार्थियों को लंबे समय से परेशान करने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

सोलन: हिमाचल के सोलन जिले में स्कूल में रैगिंग का गंभीर मामला सामने आया है. सोलन के प्रतिष्ठित स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र से रैगिंग और मारपीट के आरोप में पांच वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के अनुसार पांच सितंबर को छात्र को हॉस्टल के कमरे से जबरन खींचकर पीटा गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार, 5 सितंबर को सीनियर छात्रों ने नौवीं कक्षा के छात्र को उसके हॉस्टल के कमरे से कथित तौर पर जबरन बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की गई. घटना के बाद छात्र और अन्य जूनियर विद्यार्थियों में डर का माहौल है. शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी छात्र पिछले करीब चार महीने से जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग के आलावा धमकाने, शारीरिक हमला और गाली-गलौज कर रहे थे. शिकायत में कुछ सीनियर छात्रों पर हथियार रखने के भी आरोप लगाए गए हैं. इसके चलते पीड़ित छात्रों में भय का माहौल है. अभिभावकों का कहना है कि कई स्कूल के कई छात्र मानसिक तनाव में हैं.

स्कूल में नौवीं के छात्र से रैगिंग (ETV Bharat)

रैगिंग मामले में पांच सीनियर पर केस दर्ज

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि, "मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पांच वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस चौकी डगशाई के प्रभारी एसआई राजेश कुमार मामले की जांच कर रहे हैं. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है. साथ ही शिकायत में सामने आए अन्य आरोपों को भी जांच के दायरे में रखा गया है. मामले में पुलिस की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी."

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