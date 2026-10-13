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मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला गरमाया, MBBS के छात्र ने की शिकायत, जांच के घेरे में कई सीनियर

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र के साथ कथित रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आने से संस्थान में चर्चाओं का माहौल है. मामले में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के आधा दर्जन से अधिक छात्र संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. सोमवार को कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें शिकायत के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया.

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्र बाहरी राज्य का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोप है कि कुछ सीनियर छात्रों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मानसिक रूप से परेशान किया. बताया जा रहा है कि कथित घटना शनिवार को हुई थी. इसके बाद छात्र ने कॉलेज प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत रखी. हालांकि, शिकायत किस माध्यम से दी गई, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. एक ओर शिकायत को लिखित बताया जा रहा है, जबकि कॉलेज प्रशासन के अनुसार संस्थान को ई-मेल के माध्यम से गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई है.