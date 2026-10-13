मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला गरमाया, MBBS के छात्र ने की शिकायत, जांच के घेरे में कई सीनियर
एंटी रैगिंग कमेटी ने बंद कमरे में छात्रों से की पूछताछ. प्राचार्य बोले- दोषी पाए जाने पर निष्कासन सहित होगी कड़ी कार्रवाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 12:58 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल के हमीरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र के साथ कथित रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना का मामला सामने आने से संस्थान में चर्चाओं का माहौल है. मामले में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के आधा दर्जन से अधिक छात्र संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. सोमवार को कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें शिकायत के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया.
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला
जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्र बाहरी राज्य का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोप है कि कुछ सीनियर छात्रों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे मानसिक रूप से परेशान किया. बताया जा रहा है कि कथित घटना शनिवार को हुई थी. इसके बाद छात्र ने कॉलेज प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत रखी. हालांकि, शिकायत किस माध्यम से दी गई, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. एक ओर शिकायत को लिखित बताया जा रहा है, जबकि कॉलेज प्रशासन के अनुसार संस्थान को ई-मेल के माध्यम से गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई है.
एंटी रैगिंग कमेटी की अहम बैठक
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, कथित घटना में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के आधा दर्जन से अधिक छात्रों की भूमिका को लेकर संदेह जताया जा रहा है. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने सोमवार को बैठक आयोजित की. इस दौरान संदेह के दायरे में आए कुछ छात्रों को एक-एक करके कमेटी के समक्ष बुलाया गया और बंद कमरे में उनसे पूछताछ की गई. कमेटी ने संबंधित छात्रों के बयान भी दर्ज किए हैं, ताकि मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके. इस मामले में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कथित रैगिंग कॉलेज परिसर या छात्रावास के भीतर हुई थी अथवा परिसर से बाहर किसी निजी आवास या किराये के कमरे में. कॉलेज प्रबंधन इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रहा है. फिलहाल किसी भी छात्र की दोषसिद्धि नहीं हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
जांच में जुटी कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी
वहीं, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रमेश भारती ने बताया कि, "संस्थान को इस संदर्भ में एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई है. शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संदेह के दायरे में आए कुछ छात्रों से गहन पूछताछ की गई है. कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ छानबीन कर रही है. यदि जांच रिपोर्ट में कोई छात्र दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसमें निष्कासन जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है."
फिलहाल कॉलेज प्रशासन की जांच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कथित घटना में किन छात्रों की भूमिका थी और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी.
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