सुजानपुर में स्कूल में रैगिंग और पॉक्सो का गंभीर का मामला, सीनियर छात्र लंबे समय से कर रहे थे शर्मनाक हरकत!
स्कूल के छह सीनियर छात्र लंबे समय से जूनियर छात्र के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 7:54 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के एक प्रतिष्ठित स्कूल में रैगिंग और पॉक्सो एक्ट का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस थाना सुजानपुर के अनुसार, स्कूल में पढ़ने वाले एक जूनियर छात्र ने शिकायत की है कि उसके ही स्कूल के 6 सीनियर छात्र लंबे समय से उसके साथ रैगिंग कर रहे थे और शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया है कि 2 सीनियर छात्र उसके साथ अभद्र और गलत हरकतें भी करते थे.
सीनियर छात्रों पर लंबे समय से प्रताड़ित करने आरोप
पीड़ित छात्र मूल रूप से चंबा जिले के डलहौजी का रहने वाला है. पुलिस के दी शिकायत में छात्र ने बताया है कि, वह काफी समय से उत्पीड़न का शिकार हो रहा था, लेकिन, डर की वजह से वह किसी को नहीं बता पा रहा था. जब प्रताड़ना बढ़ी तो उसने इस बारे में हाउस वार्डन को भी सूचना दी. छात्र का आरोप है कि हाउस वार्डन ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया. अंततः छात्र ने अपने परिजनों के साथ पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई.
FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
हमीरपुर के एसपी बलवीर सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "3 दिसंबर को छात्र और उसके परिजनों द्वारा पुलिस थाना सुजानपुर में लिखित शिकायत दी गई थी. शिकायत में सीनियर छात्रों पर मारपीट, रैगिंग और अभद्र व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए गए थे. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है."
सीनियर छात्रों के खिलाफ एंटी रैगिंग और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
वहीं, पुलिस थाना सुजानपुर के अनुसार, शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए छह सीनियर छात्रों के खिलाफ एंटी रैगिंग एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने सम्बंधित धाराओं के साथ पॉक्सो के प्रावधान भी लगाए हैं.
हाउस वार्डन और अन्य छात्रों से भी पूछताछ
पुलिस अब स्कूल प्रशासन, संबंधित हाउस वार्डन और अन्य छात्रों से पूछताछ कर रही है. साथ ही पीड़ित छात्र का मेडिकल करवाया गया है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि, जांच में दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्कूल में ऐसे गंभीर मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और अभिभावकों में भी स्कूल के सुरक्षा प्रबंधन को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल पुलिस आगामी तफ्तीश में जुटी है.
ये भी पढ़ें: NGT में केस के चलते बिजली महादेव रोपवे का कार्य फिलहाल रुका, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
ये भी पढ़ें: कुल्लू में 8 किलो 410 ग्राम चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार, साल की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद