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गंगा में डूब रहे दो पर्यटकों के लिए फरिश्ता बना राफ्टिंग गाइड, देखिए लाइव रेस्क्यू

तेज धारा के बीच दोनों युवकों को सुरक्षित किनारे तक लाना आसान नहीं था, लेकिन उनके अनुभव और त्वरित कार्रवाई से दोनों की जान बच गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और राजेंद्र रावत के साहस और अनुभव की जमकर सराहना की.

युवकों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोग किनारे से ही आवाज लगाते रहे, लेकिन तेज बहाव के कारण कोई नदी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था. इसी बीच वहां से राफ्ट लेकर गुजर रहे राफ्टिंग गाइड राजेंद्र रावत ने काफी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए पहले एक युवक को सुरक्षित पकड़ा और फिर दूसरे युवक तक पहुंचकर उसे भी बाहर निकाला.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर के समय हरियाणा से आए कुछ युवक गंगा तट पर पहुंचे थे. इस दौरान दो युवक नदी में नहाने उतर गए. शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक दोनों युवक गहरे पानी और तेज धारा में फंस गए. देखते ही देखते दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे मदद के लिए चिल्लाने लगे.

ऋषिकेश: तीर्थनगरी ऋषिकेश में आज एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब हरियाणा से घूमने आए दो युवक गंगा नदी में नहाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगे. मौके पर मौजूद रिवर गाइड राजेंद्र रावत ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यदि कुछ मिनट की भी देरी हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था. बचाए गए दोनों युवक घटना के बाद काफी घबराए हुए दिखाई दिए. उन्होंने रिवर गाइड राजेंद्र रावत का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी वजह से आज उन्हें नया जीवन मिला है. स्थानीय प्रशासन और गंगा किनारे काम करने वाले लोगों ने पर्यटकों से अपील की है कि गंगा में उतरते समय पूरी सावधानी बरतें और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें.

मंदाकिनी नदी से डूबा युवक: रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा रामपुर क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब मंदाकिनी नदी में स्नान के दौरान एक युवक तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गया. सूचना मिलते ही SDRF की टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक को नदी से बरामद किया.

जानकारी के अनुसार आज आठ मई को DCR रुद्रप्रयाग द्वारा SDRF पोस्ट अगस्त्यमुनि को सूचना दी गई कि तिलवाड़ा रामपुर क्षेत्र के समीप मंदाकिनी नदी में एक व्यक्ति बह गया है. सूचना मिलते ही SDRF टीम उपनिरीक्षक धर्मेंद्र पवार के नेतृत्व में अत्याधुनिक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF टीम ने स्थानीय पुलिस एवं मौजूद लोगों से घटना की जानकारी जुटाई और बिना समय गंवाए नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया. मंदाकिनी का तेज बहाव और कठिन परिस्थितियां रेस्क्यू अभियान में बड़ी चुनौती बनी रहीं, लेकिन SDRF जवानों ने सूझबूझ, साहस और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए गहन खोजबीन जारी रखी.

लगातार प्रयासों के बाद टीम ने लापता युवक को नदी से बरामद कर बाहर निकाला और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला पुलिस के सुपुर्द किया. मृतक की पहचान मनीष (33 वर्ष), निवासी राजस्थान के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक स्नान के दौरान अचानक नदी के तेज बहाव में बह गया था.

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