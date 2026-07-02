पाकिस्तान से बिटकॉइन आते, भारतीय करेंसी में कन्वर्ट कर जासूसों को देता रफीक, चार साल से ISI हैंडलर से जुड़ा था

पाकिस्तान से बिटकॉइन आते, भारतीय करेंसी में कन्वर्ट कर जासूसों को देता रफीक, चार साल से ISI हैंडलर से जुड़ा था
औरंगाबाद निवासी रफीक चांद शेख सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स के संपर्क में आया था.
Published : July 2, 2026 at 5:42 PM IST
जयपुर: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूसों को फंड भेजने के आरोप में राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने रफीक चांद शेख को औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है. उसे कोर्ट में पेश कर 7 जुलाई तक छह दिन के रिमांड पर लिया गया है. अब उसे इंटेलिजेंस की टीम वापस औरंगाबाद लेकर गई है. जहां उससे मौका तस्दीक और नक्शा तैयार करवाया जाएगा. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी रफीक चार साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर से जुड़ा था. उसके पास पाकिस्तान से बिटकॉइन आते. जिन्हें भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करवाकर वह पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को भेजता. बदले में जासूसी करने वाले सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजते.
झबराराम और सुमित कुमार से जुड़े तार: राजस्थान सीआईडी के स्पेशल पीपी सुदेश कुमार सतवान ने बताया, सीआईडी इंटेलिजेंस ने इस साल जैसलमेर से झबराराम और असम के डिब्रूगढ़ स्थित एयरफोर्स स्टेशन से एमटीएस कर्मचारी सुमित कुमार को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन पर सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने का आरोप है. इंटेलिजेंस की जांच में सामने आया कि दोनों के तार औरंगाबाद निवासी रफीक चांद शेख से जुड़े हुए हैं. वह उन्हें फंडिंग करता था. इसी आधार पर सीआईडी इंटेलिजेंस ने उसे गिरफ्तार किया है.
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खुद के और दूसरों के नाम पर खुलवाए बैंक खाते: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस का दावा है कि औरंगाबाद निवासी रफीक चांद शेख सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर्स के संपर्क में आया था. इसके बाद उसने अपने और अन्य लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाए और उनसे जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक रकम पहुंचाई. जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले चार साल से ISI के जासूसी नेटवर्क के लिए फंडिंग कर रहा था.
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जासूसी मॉड्यूल के राज आ सकते हैं सामने: जांच एजेंसी को शक है कि अनुसंधान में इस नेटवर्क से जुड़े कई और लोगों के नाम सामने आ सकते है. राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस अब इस पूरे नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रेल खंगाल रही है. जांच में यह भी सामने आने की संभावना है कि आरोपी देशभर में ISI के जासूसी नेटवर्क को फंडिंग मुहैया करवा रहा था. आने वाले दिनों में ISI के इस मॉड्यूल से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल एजेंसियां आरोपी से पूछताछ में जुटी हैं और देशभर में फैले संभावित नेटवर्क की जांच की जा रही है.