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पाकिस्तान से बिटकॉइन आते, भारतीय करेंसी में कन्वर्ट कर जासूसों को देता रफीक, चार साल से ISI हैंडलर से जुड़ा था

इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आरोपी ( Source - Rajasthan Police )