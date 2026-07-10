रायबरेली जिला पंचायत बोर्ड की बैठक: मंत्री दिनेश सिंह बोले- 'SIT जांच से पहले चंपत राय पर टिप्पणी ठीक नहीं'
जिला पंचायत बोर्ड बैठक के दौरान राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने सदर और बछरावां क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 5:50 PM IST
रायबरेली: रायबरेली में जिला पंचायत बोर्ड बैठक के दौरान चंपत राय से जुड़े सवाल पर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने उनका बचाव किया. उन्होंने कहा कि चंपत राय ऐसे विचार परिवार से जुड़े हैं, जहाँ शीर्ष नेतृत्व से संवाद सामान्य बात है. उनके लिये आरएसएस प्रमुख से बातचीत एक सामान्य विषय है.
साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार और जनता की आस्था से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.
विकास परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास: दोषी कोई भी हो, जांच में आरोप सिद्ध होने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले राज्यमंत्री दिनेश सिंह ने जिला पंचायत द्वारा किए 150 कार्यों का जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी के साथ लोकार्पण किया. इससे पहले जिला पंचायत की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें जनपद के समग्र विकास, जनहितकारी योजनाओं की प्रगति तथा आगामी विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जनसेवा एवं विकास कार्यों में दिए गए सकारात्मक योगदान की सराहना की.
जनप्रतिनिधियों के योगदान को सराहा: उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता से जनपद में विकास कार्यों को गति मिली है और आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए सभी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है. उन्होंने सभी सदस्यों के सफल एवं सम्मानजनक कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि सभी जनप्रतिनिधि पुनः जनता का विश्वास प्राप्त कर निर्वाचित होकर जनसेवा के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे.
सदर और बछरावां को मिली सौगात: अध्यक्ष जिला पंचायत रंजना चौधरी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि जिला पंचायत सदैव जनहित एवं विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करती रही है. उन्होंने सभी सदस्यों के सहयोग एवं सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी जनपद के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया. बैठक के उपरान्त मंत्री ने विधान सभा सदर व बछरावां की लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार एवं प्रस्तावित लगभग 150 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, संपर्क मार्ग, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं.
रायबरेली में सरकार की नीति को दोहराया: इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों से लेकर शहरों तक आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इन विकास परियोजनाओं के पूर्ण होने से जनपद के हजारों नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. कार्यक्रम में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत ओम प्रकाश सिंह सहित जिला पंचायत सदस्यगण, जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.
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