महिलाओं को आरक्षण उनका अधिकार है, कोई उपकार नहीं ; राकेश सचान
एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान मंगलवार को रायबरेली में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा में पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 9:37 AM IST
रायबरेली : एमएसएमई मिनिस्टर और जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रायबरेली में आयोजित जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए. पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और 'महिलाओं के अधिकारों पर वार, कांग्रेस है जिम्मेदार' लिखे बैनर लेकर महिला आरक्षण को लेकर आवाज बुलंद की. इसके बाद राकेश सचान ने जिला पंचायत सभागर में मीडिया से बातचीत की.
एमएसएमई मिनिस्टर राकेश सचान ने कहा कि भाजपा ने 16-17 अप्रैल के विशेष सत्र में महिला आरक्षण के परिसीमन को लेकर प्रस्ताव लाया था. जिसका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया. इससे महिला आरक्षण बिल संसद के पटल पर गिर गया. यह महिलाओं के प्रति विपक्षी पार्टियों की विरोधी की मानसिकता की झलक है. महिलाओं को आरक्षण उनका अधिकार है, यह कोई उपकार नहीं है.
इसके बाद प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए पात्रों को आवास सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए. साथ ही निराश्रित गोवंश के लिए गर्मी के दृष्टिगत लू व हीटवेव से बचाव हेतु आवश्यक प्रबंध करने को कहा. उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के कार्यों को शीघ्र ही पूरा कराने को कहा. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से अधिक से अधिक जोड़ों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया. पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाना, नहरों में टेल तक पानी, बिजली आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत आदि कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए हैं.
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