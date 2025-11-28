ETV Bharat / state

यूपी में SIR; रायबरेली में महिला बीएलओ व लेखपाल के साथ मारपीट, पिता-पुत्र गिरफ्तार

रायबरेली : एसआईआर सर्वेक्षण के दौरान सलोन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे अहिरन मोहद्दीनगर मजरे पाल्हीपुर में महिला बीएलओ और लेखपाल के साथ ग्राम प्रधान व उसके पिता पर अभद्रता व मारपीट का आरोप लगा है. आरोप है कि ग्राम प्रधान ने गणना प्रपत्र फाड़कर तमंचा दिखा कर धमकाया और मारपीट की. मामले में दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं एसडीएम ने सलोन कोतवाल को जांच कर अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है.





कोतवाल राघवन कुमार सिंह ने बताया कि घटना की तहरीर मिली थी. बताया गया है कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पूरे अहिरन मोहद्दीनगर मजरे पाल्हीपुर में महिला बीएलओ आरती यादव और लेखपाल अविनाश भारती मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम करने पहुंचे थे. इसी बीच पाल्हीपूर ग्राम प्रधान दीपक यादव अपने एक साथी के साथ कार्य स्थल पर पहुंचे और कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने लगे.

आरोप है कि दीपक यादव ने महिला बीएलओ से अभद्रता शुरू कर दी. इस पर लेखपाल अविनाश ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन दीपक ने गणना प्रपत्र फाड़ते हुए गालियां देनी शुरू कर दीं. इसी दौरान ग्राम प्रधान ने तमंचा तान कर धमकाया और मारपीट की. घटना की जानकारी उपजिलाधिकारी सलोन को भी दी गई थी. इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर दीपक यादव व उसके पिता कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.