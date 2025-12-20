रायबरेली में महिला BLO को घर में घुसकर बांके से काट डाला; हत्या के बाद युवक ने खेत में की आत्महत्या
युवक महिला के गांव का ही रहने वाला था, दोनों के बीच घर पर पहले किसी बात को लेकर हुआ था विवाद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 6:59 PM IST
रायबरेली: यूपी के रायबरेली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जनपद के लालगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) (SIR) अभियान में बीएलओ का काम कर रही ग्राम सेवक महिला की घर में घुसकर गांव के ही युवक ने बांके से हत्या कर दी. इसके बाद युवक ने खेत में जाकर आत्महत्या कर ली.
लालगंज के जगतपुर भिचकोरा गांव का रहने वाला 45 साल का राम सुमेर शनिवार को 36 साल की सीमा पत्नी राजेन्द्र पासवान के घर पहुंचा. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि राम सुमेर ने बांके से सीमा के गले पर वार कर दिया. इससे सीमा की मौके पर ही मौत हो गई.
इसके बाद राम सुमेर मौके से भाग गया. बाद में राम सुमेर ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया. एक खेत में वह बेहोश पड़ा मिला. ग्रामीण उसे अस्पताल में ले गए. सीएचसी में ड्यूटी पर तैनात डॉ. सत्यजीत ने राम सुमेर को मृत घोषित कर दिया.
एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया, थाना लालगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि महिला सीमा पासी की उसी के गांव के रहने वाले राम सुमेर रैदास ने बांके से वार करके हत्या कर दी गई है. सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
जांच के क्रम में ज्ञात हुआ कि आरोपी राम सुमेर को सीएचसी लालगंज में भर्ती कराया गया था, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया है. प्रथमदृष्टया राम सुमेर के जहरीला पदार्थ खाने की बात प्रकाश में आई है. घटना के सभी बिन्दुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. महिला सीमा ग्राम सेवक थी, उसे SIR प्रक्रिया में बीएलओ बनाया गया था.
