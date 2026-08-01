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प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को मार डाला; शव घर में दफनाया, दुर्गंध आने पर दो दिन बाद खुला राज

रायबरेली : डलमऊ थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने की घटना प्रकाश में आई है. आरोप है कि पति-पत्नी ने मिलकर अपने ही घर में रह रहे महिला के कथित प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी और शव घर में ही दफना दिया. घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों को शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने घर के अंदर खुदाई करा कर शव बरामद किया है.

सीओ डलमऊ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के गांव का है. प्राथमिक जांच में सामने आया कि पति से विवाद के बाद एक महिला अपने मायके में आकर रहने लगी थी. इसी बीच उसके पड़ोसी गांव के एक युवक अमित से संबंध हो गए और वह उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगी. इसकी खबर महिला के पति को हुई तो दोनों के बीच विवाद हुआ. इस पर महिला ने अमित से दूर रहने की बात कही, लेकिन अमित मानने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद पति-पत्नी ने मिलकर अमित को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया.

बताया जा रहा है कि बीती 29 जुलाई को महिला के पति का अमित से काफी विवाद हुआ. इसी विवाद के बाद महिला ने पति के साथ मिलकर अमित की हत्या कर दी और शव घर के अंदर ही दफना दिया. हत्या के बाद दोनों सामान्य तरीके से रहने लगे, लेकिन दो दिन बाद शव से दुर्गंध उठने लगी. जिसके बाद पड़ोसियों को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम ने छानबीन कर शव बरामद कर लिया. आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है, उसका पति फरार है.