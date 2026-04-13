ETV Bharat / state

रायबरेली में आग का तांडव: 24 घंटे में 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों की आंखों से छलके आंसू

11000 हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: रायबरेली में पिछले 24 घंटे के अंदर जनपद के विभिन्न हिस्सों में लगी आग से लगभग 50 बीघा खेत में गेहूं की फसल जल गई है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. सोमवार को लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मोनू का पुरवा मजरे अंबारा पश्चिम गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई. ग्रामीणों के अनुसार, खेतों के बीच से गुजरी 11000 हाई टेंशन लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट ने 25 बीघा से अधिक तैयार फसल को राख में बदल दिया. राजस्व टीम करेगी नुकसान का आकलन: तेज आंधी के कारण आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि देखते ही देखते खेतों का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय किसानों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाया. जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिलते ही राजस्व टीम को मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट मांगी गई है. इस रिपोर्ट के आधार पर ही पीड़ित किसानों को प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा. आंखों के सामने राख हुई साल भर की मेहनत. (Photo Credit: ETV Bharat)