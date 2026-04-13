रायबरेली में आग का तांडव: 24 घंटे में 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों की आंखों से छलके आंसू
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि विभाग खेतों में लग रही आग की घटनाओं को लेकर अलर्ट मोड में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 6:11 PM IST
रायबरेली: रायबरेली में पिछले 24 घंटे के अंदर जनपद के विभिन्न हिस्सों में लगी आग से लगभग 50 बीघा खेत में गेहूं की फसल जल गई है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. सोमवार को लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मोनू का पुरवा मजरे अंबारा पश्चिम गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई. ग्रामीणों के अनुसार, खेतों के बीच से गुजरी 11000 हाई टेंशन लाइन में हुए शॉर्ट सर्किट ने 25 बीघा से अधिक तैयार फसल को राख में बदल दिया.
राजस्व टीम करेगी नुकसान का आकलन: तेज आंधी के कारण आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि देखते ही देखते खेतों का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय किसानों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने पानी की बौछार से आग पर काबू पाया. जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिलते ही राजस्व टीम को मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट मांगी गई है. इस रिपोर्ट के आधार पर ही पीड़ित किसानों को प्रशासन की ओर से उचित मुआवजा दिया जाएगा.
भदोखर में 16 बीघा फसल जली: वहीं भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे पहेली गांव में अज्ञात कारणों से खेतों में खड़ी गेहूं की तैयार फसल में भीषण आग लग गई. इस अग्निकांड में लगभग 16 बीघे की फसल जलकर राख हो गई, जिससे राजकुमार, सोहन लाल और शिव चरण सहित कई किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर बड़ी संख्या में ग्रामीण बचाव कार्य के लिए दौड़े और पुलिस व दमकल विभाग को अलर्ट किया. भदोखर पुलिस और दमकल की दो गाड़ियों ने अथक प्रयासों के बाद आग को आसपास के अन्य खेतों में फैलने से रोका.
सरेनी में किसानों की मेहनत हुई राख: सरेनी कोतवाली क्षेत्र के कोड़रा गांव में भी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से करीब 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई. गांव निवासी सहदेव और बृजलाल ने जब खेतों से धुआं उठता देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और लोग बाल्टियों व नलों की मदद से आग बुझाने लगे. तेज हवाओं के कारण जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक बृजलाल, कालीचरण और धर्मेंद्र कुमार जैसे कई किसानों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी. मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 6 स्थायी केंद्रों के अलावा हरचंदपुर, नसीराबाद, सरेनी और डलमऊ में अस्थाई फायर टेंडर तैनात किए गए हैं.
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