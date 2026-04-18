ETV Bharat / state

VHP का मल्टी नेशनल कंपनियों पर 'Love Jihad' और 'धर्मांतरण' कराने का आरोप, फूंका पुतला

विहिप के प्रान्त सहमंत्री विवेक सिंह ने कहा कि धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है. जिसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी कठोर कानून जरूरी है. विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक हेतु एक राष्ट्रव्यापी कठोर कानून बनाया जाए. इस बाबत जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि जिहादी कट्टरपंथी ताकतों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

रायबरेली : विश्व हिंदू परिषद के प्रान्त सहमंत्री विवेक सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रायबरेली डिग्री कॉलेज चौराहे पर प्रदर्शन करके लव जिहाद व धर्मांतरण का प्रतीकात्मक पुतला जलाया. प्रदर्शनकारी मल्टी नेशनल कंपनियों पर धर्मांतरण और लव जिहाद का आरोप लगा रहे थे. प्रदर्शन में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल रहे.

रायबरेली में पुतला जलाते विश्व हिंदू परिषद के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)





विवेक सिंह के मुताबिक नासिक की कथित मल्टीनेशनल कंपनी में हिंदू लड़कियों व औरतों को प्रताड़ित करने और जबरन धर्मांतरण कराने के मुद्दा उठाया है. इसके पहले अल फलाह व केजीएमयू में भी ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है. जिलाध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि जेहादी ताकतें धर्म और व्यापार का व्यापार का कब्जा बढ़ाना चाहती हैं. बजरंग दल के जिला संयोजक विनोद मौर्या ने कहा कि धर्मांतरण का विषय सिर्फ किसी एक राज्य का ही नहीं है अपितु यह राष्ट्रव्यापी समस्या का रूप ले रहा है. धर्मांतरण व लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए.





प्रदर्शन में जिला मंत्री धनंजय पांडे, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख हरिश्चंद्र शर्मा, प्रांत सह धर्माचार्य संपर्क प्रमुख दिनेश लोधी, जिला कार्याध्यक्ष महेश विश्वकर्मा, जिला संयोजक बजरंग दल विनोद मौर्या, जिला सहमंत्री सनोरंजन व संतोषी सोनी, विभाग संयोजक रमाशंकर त्रिपाठी विभाग सह संयोजक पंकज मिश्रा, नगर कार्याध्यक्ष अतुलित वाजपेयी नगर अध्यक्ष आलोक, कार्याध्यक्ष अतुलित वाजपेयी, जिलाधर्म प्रसार प्रमुख सुरेश सिंह, बलोपासना प्रमुख उमेश पांडे, जिला गोरक्षा प्रमुख ज्ञान प्रकाश तिवारी, रामप्रकाश तिवारी, बजरंग दल सह संयोजक आदर्श गुप्ता आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें : 'वक्फ विरोध की आड़ में हिंसा की आशंका', विश्व हिंदू परिषद ने गहरी चिंता जताई

यह भी पढ़ें : बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भारत में उबाल, देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन