रायबरेली में रफ्तार का कहर; पेड़ से टकराई बेकाबू कार, पिता-पुत्र समेत 3 की मौत, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

बुलंदशहर और अलीगढ़ के रहने वाले थे लोग. दो युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

रायबरेली सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत.
रायबरेली सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 12:32 PM IST

रायबरेली : दोस्त की बहन शादी में शामिल होने बुलंदशहर और अलीगढ़ से आए कार सवार पांच लोग बुधवार सुबर रायबरेली में दुर्घटना का शिकार हो गए. डीह थाना क्षेत्र के गोपालपुर बिजली पावर हाउस के पास कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है. दुर्घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य के निर्देश दिए हैं.

रायबरेली दुर्घटना में तीन की मौत. (Video Credit : ETV Bharat)

डीह थानाध्यक्ष जितेंद्र मोहन सरोज ने बताया कि गोपालपुर बिजली पावर हाउस के पास कार दुर्घटना की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहत कार्य शुरू किया तो मौके पर दो लोगों की मौत हो चुकी थी. तीन अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. दो घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

प्राथमिक जांच में पता चला है कि बुलंदशहर और अलीगढ़ से तीन लोग मुकेश पुत्र रणवीर, कुनाल पुत्र मुकेश निवासी मंशा गड़ी नगलिया बुलन्दशहर और रामू पुत्र सुभाष निवासी जिरोली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ नौचंदी ट्रेन से सांगीपुर जिला प्रतापगढ़ निवासी चंदन मिश्रा की चचेरी बहन की शादी समारोह (19 फरवरी) में शामिल होने जा रहे थे. चंदन मिश्रा अपने साथी अभिषेक सिंह के साथ तीनों को लेने कार से स्टेशन पहुंचे थे. जहां तीनों को बैठाकर निकले थे.

रास्ते में गोपालपुर बिजली पावर हाउस के पास कार पेड़ से टकरा गई. दुर्घटना में मुकेश, कुनाल और रामू की मौत हो गई. चंदन और अभिषेक घायल हुए हैं. मरने वाले तीनों लोगों के बीच पिता-पुत्र और साले का संबंध था. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिजनों को सूचना देने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

