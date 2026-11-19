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इंद्रजीत सरोज का दावा- केशव मौर्य ने दर्ज कराया झूठा मुकदमा, बोले- "सरकारें आती-जाती रहती हैं"

रायबरेली के ऊंचाहार में हुई सपा की पीडीए महापंचायत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी की पीडीए महापंचायत में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि केशव प्रसाद मौर्य ने उनके खिलाफ जान से मारने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है. सरोज ने कहा कि 100 लोगों से घेरने का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है. पूरा गांव और सीसीटीवी फुटेज इस आरोप को गलत साबित कर रहे हैं.

इंद्रजीत सरोज ने कहा कि केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने इसे अन्याय बताते हुए कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की राजनीति, सपा-कांग्रेस गठबंधन और दूसरे राजनीतिक दलों को लेकर भी अपनी बात रखी.

राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने सरकार और विरोधियों पर बोला हमला. (Video Credit: ETV Bharat) कांग्रेस की 181 सीटों की मांग पर बोले- पार्टी को विचार करना चाहिए: सपा-कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस की ओर से 181 सीटें मांगने के सवाल पर इंद्रजीत सरोज ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि कांग्रेस उन सीटों पर भी दावा कर रही है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक पहले से जीते हुए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यह कहां का न्याय है. उनके मुताबिक, कांग्रेस को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना प्रभारी भी बदला है. गठबंधन में सीटों को लेकर सभी पक्ष मिल-बैठकर फैसला करेंगे. सरोज ने कहा कि व्यक्तिगत हित से ऊपर देश और प्रदेश को रखना जरूरी है. इसलिए गठबंधन से जुड़े सभी फैसले आपसी बातचीत से होने चाहिए. ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना, कहा- गंभीर नेता नहीं हैं: ओम प्रकाश राजभर की ओर से अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात पर भी इंद्रजीत सरोज ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए. सरोज ने दावा किया कि राजभर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं. उन्होंने राजभर को हास्यास्पद नेता बताते हुए कहा कि वह गंभीर नेता नहीं हैं. अखिलेश यादव की चुनावी रथ यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर सरोज ने कहा कि अखिलेश यादव 2012 से रथ चला रहे हैं. इस बार वह ज्यादा रथ यात्राएं नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी दावा किया कि चंदा चोरी की घटना के बाद स्वर्ण समाज के लोग भी समाजवादी पार्टी की ओर देखने लगे हैं.