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रायबरेली के शिवगढ़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी फरार

फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश, संपत्ति विवाद के चलते हत्या की आशंका. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या का मामला सामने आया है. यह वारदात कोडर गांव में हुई. यहां रहने वाली बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगा है. धारदार हथियार से किया हमला: आरोपी युवक वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार बताया जा रहा है. उसकी तलाश जारी है. घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आलोक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. थाना शिवगढ़ के कोडर मजरे दहगवा गांव में हुई इस घटना की खबर मिलते ही पीआरबी भी मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. रायबरेली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कोडर गांव से जुटाए साक्ष्य. (Photo Credit: ETV Bharat)