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रायबरेली के शिवगढ़ में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी फरार

रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कोडर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला राम प्यारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई.

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फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश, संपत्ति विवाद के चलते हत्या की आशंका. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 10:12 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय वृद्धा की हत्या का मामला सामने आया है. यह वारदात कोडर गांव में हुई. यहां रहने वाली बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई. एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगा है.

धारदार हथियार से किया हमला: आरोपी युवक वारदात को अंजाम देने के बाद से ही फरार बताया जा रहा है. उसकी तलाश जारी है. घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आलोक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. थाना शिवगढ़ के कोडर मजरे दहगवा गांव में हुई इस घटना की खबर मिलते ही पीआरबी भी मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं.

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रायबरेली पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कोडर गांव से जुटाए साक्ष्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ मिला शव: महिला की पहचान 70 वर्षीय राम प्यारी पत्नी स्वर्गीय शुभकरण सिंह के रूप में हुई है. ग्रामीणों के अनुसार, महिला का एक बेटा सोनू है, जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर बताया जाता है. सोनू वर्तमान में अपने चाचा के साथ अहमदाबाद में रहकर काम करता है. खास बात यह है कि राम प्यारी और उनकी सगी बहन शिव प्यारी, दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी.

फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की दबिश: पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, इस हत्या के पीछे संपत्ति का विवाद मुख्य वजह हो सकता है. पुलिस आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या की असली वजह का खुलासा हो सके. फरार आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी.

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