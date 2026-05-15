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रायबरेली: बछरावां क्षेत्र में नहर से मिले 3 शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को नहर से बाहर निकलवाया. मृतकों में एक करीब 35 वर्षीय महिला और दो पुरुष शामिल हैं, जिनकी उम्र लगभग 45 और 55 वर्ष के बीच बताई जा रही है.

रायबरेली: रायबरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब शारदा नहर में तीन अज्ञात शव बहते हुए मिले. यह दर्दनाक घटना बछरावां थाना क्षेत्र के मलपुर गांव के पास की है, जहां से गुजरने वाले राहगीरों ने नहर में शव तैरते देख पुलिस को सूचना दी.

सीनियर अफसरों ने संभाला मोर्चा: नहर में एक साथ तीन शव मिलने की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी आलोक कुमार सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस सभी शवों की पहचान कराने के लिए आसपास के जिलों और थानों से संपर्क कर रही है. बछरावां क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर में तीन शव बहते हुए दिखाई देने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा दी गई थी. इस प्राप्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी महराजगंज और प्रभारी निरीक्षक बछरावां तुरंत एक्शन में आए.

गोताखोरों की मदद से निकाले गए शव: पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थानीय गोताखोरों की मदद ली और काफी मशक्कत के बाद शवों को पानी से बाहर निकलवाया. बरामद किए गए शवों में दो शव पुरुष (वयस्क) के हैं तथा एक शव महिला (वयस्क) का है. अभी तक इन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिससे मामला और भी रहस्यमयी हो गया है. पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कानूनी कार्यवाही पूरी की है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: सभी शवों को पोस्टमार्टम और पहचान के लिए भिजवाया गया है. पुलिस द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों और थानों के रिकॉर्ड के जरिए मृतकों की शिनाख्त हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. इस पूरी घटना के सभी तकनीकी और संदेहास्पद बिंदुओं पर गहनता से जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. एडिश्नल एसपी आलोक सिंह ने कहा कि बछरावां पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है.

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