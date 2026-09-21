ETV Bharat / state

होमगार्ड भर्ती में मची अफरा-तफरी, दौड़ते-दौड़ते मैदान में गिरीं महिला अभ्यर्थी

रायबरेली पीएसी कैंपस में हड़कंप

होमगार्ड रनिंग के दौरान कई युवतियां बेहोश
होमगार्ड रनिंग के दौरान कई युवतियां बेहोश (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: रायबरेली में होमगार्ड भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान कई महिला अभ्यर्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. रनिंग के दौरान चक्कर आने से कई अभ्यर्थी मैदान में गिर पड़ीं. आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

कड़ी धूप और थकान: रायबरेली के पीएसी कैंपस में होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी. आज करीब 1050 अभ्यर्थियों की रनिंग कराई जानी थी. कड़ी धूप और शारीरिक मेहनत के बीच दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने से मौके पर हड़कंप मच गया. कानपुर निवासी शंकर कुमार ने बताया कि होमगार्ड की भर्ती में रनिंग के लिए कई उनकी भांजी बीमार हो गई.जिसे अस्पताल लेकर आये हुए हैं.

दौड़ के दौरान बिगड़ी कई महिला अभ्यर्थियों की तबीयत
दौड़ के दौरान बिगड़ी कई महिला अभ्यर्थियों की तबीयत (Photo Credit: ETV Bharat)

आज यहां होमगार्ड की भर्ती थी. रेस के दौरान उन्हें चक्कर आ गया. यहां पर 10 से 15 अभ्यर्थी एडमिट हुए हैं.- आंचल मिश्रा, होमगार्ड अभ्यर्थी


कौन-कौन बेहोश: अस्पताल प्रशासन ने जानकारी दी की बेहोश होने वाली लड़कियों में अर्पित (22 ) सपना देवी ( 30) पूर्णिमा (24 )कविता (25) सपना (30) आंचल (23) और दिव्या (22 ) समेत कुल 12 अभ्यर्थी शामिल हैं. सभी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया था. कुछ युवतियों की हालत में सुधार हुआ है उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

जिला अस्पताल में इलाज
जिला अस्पताल में इलाज (Photo Credit: ETV Bharat)


रायबरेली में होमगार्ड भर्ती की परीक्षा हो रही है. सुबह करीब 10:00 बजे यह दौड़ शुरू हुई थी. उसके बाद कुछ देर में अभ्यर्थी बेहोश होकर गिरने लगी. महिला विद्यार्थियों को 16 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ पूरी करनी थी. इसके लिए उन्हें 6.5 राउंड लगाने थे लेकिन कई अभ्यर्थी दो से तीन राउंड के बाद ही बेहोश होकर गिर गए.

यह भी पढ़ें: महिला टीचर को क्लास से बाहर बुलाकर मारी गोली, फिर युवक ने खुद को भी किया शूट

TAGGED:

FEMALE CANDIDATES FAINTED
DISTRICT HOSPITAL RAEBARELI
महिला अभ्यर्थी बेहोश
HOME GUARD RECRUITMENT
रायबरेली होमगार्ड भर्ती

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.