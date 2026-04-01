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रायबरेली में स्कूली वाहनों पर सख्ती, 15 अप्रैल तक विशेष चेकिंग अभियान

ARTO प्रवर्तन ने परखे सुरक्षा मानक: परिवहन विभाग की ओर से एआरटीओ प्रवर्तन उमेश कटियार ने बताया कि स्कूली बसों और वैन की सघन चेकिंग की जा रही है.

रायबरेली: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश पर जनपद के स्कूली वाहनों के खिलाफ एक विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है. यह अभियान आज 1 अप्रैल से आगामी 15 अप्रैल 2026 तक पूरे जिले में सघन रूप से संचालित किया जाएगा. इस मुहिम का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली बच्चों की यात्रा को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाना है. प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें सड़क पर उतरकर एक-एक वाहन की बारीकी से जांच कर रही हैं.

जांच के दौरान वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट, वैध परमिट और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन किया जा रहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुसार स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता को भी परखा जा रहा है. जिन वाहनों में ये जरूरी सुरक्षा उपकरण सक्रिय नहीं पाए जा रहे हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है.

मानकों की अनदेखी पर होगा भारी चालान: जांच प्रक्रिया के दौरान जो भी वाहन विभागीय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, उनके खिलाफ भारी चालान और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस अभियान के तहत चिन्हित किए गए असुरक्षित वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने या उनका पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया भी अमल में लाई जा सकती है. जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने स्वयं इस अभियान की रूपरेखा तैयार की है, ताकि स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके.

15 अप्रैल तक जारी रहेगी सघन चेकिंग: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि विद्यालयों के उन सभी वाहनों की फिटनेस जांची जाएगी, जिनका उपयोग बच्चों को लाने और ले जाने के लिए होता है. पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें अगले 15 दिनों तक निरंतर सक्रिय रहकर समस्त वाहनों के तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण करेंगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अनफिट वाहन सड़कों पर बच्चों की जान जोखिम में डालकर न दौड़े. स्कूल संचालकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे केवल पूरी तरह फिट और वैध दस्तावेजों वाले वाहनों का ही संचालन करें.

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