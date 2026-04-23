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रायबरेली: निसगर गंगा घाट पर नहाते समय डूबे 4 दोस्त; 3 की मौत, सीओ ने खुद दी CPR

रायबरेली: रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के निसगर गंगा नदी घाट पर नहाने गए चार युवकों के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीन युवकों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि एक अन्य युवक का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है. स्थानीय लोगों ने डूबते युवकों का शोर सुनकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद चारों को पानी से बाहर निकाला गया.

सीओ अमित सिंह ने खुद दी सीपीआर: हादसे की गंभीरता को देखते हुए लालगंज क्षेत्र के सीओ अमित सिंह खुद मौके पर और अस्पताल में सक्रिय नजर आए. सरेनी सीएचसी में उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक डूबते युवक को खुद अपने हाथों से CPR देकर बचाने की कोशिश की. सीओ अमित सिंह ने बताया कि सरेनी थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव के चार युवक गंगा नदी के निसगर घाट पर नहा रहे थे. इसी दौरान एक युवक अनियंत्रित होकर गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने की कोशिश में बाकी तीनों दोस्त भी एक-एक कर नदी में कूद पड़े.

गंगा स्नान के दौरान तीन युवकों की मौत: एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में चारों युवक पानी की गहराई में समा गए और वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मेहनत के बाद चारों युवकों को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भिजवाया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया, जिनकी पहचान हरिओम (20), हरिशंकर (15) और सत्येंद्र (25) निवासी रानीखेड़ा के रूप में हुई है. मृतकों में हरिओम और हरिशंकर सगे भाई बताए जा रहे हैं.

अस्पताल में एक की हालत गंभीर: जिला अस्पताल के ईएमओ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि तीन युवकों को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि 20 वर्षीय हिमांशु का उपचार जारी है. हिमांशु की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है और उसे बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. परिजनों ने बताया कि सभी दोस्त खुशी-खुशी नदी में नहाने गए थे, लेकिन इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है. पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है.

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