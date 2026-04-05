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रायबरेली के सलोन में गैस के लिए मची त्राहि-त्राहि, महिलाओं ने खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर लगाया जाम

रायबरेली: रायबरेली में सलोन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित सलोन गैस सर्विस पर गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत को लेकर उपभोक्ताओं का धैर्य रविवार को जवाब दे गया. शनिवार को गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज सैकड़ों लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा काटा और विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब नाराज उपभोक्ताओं ने एजेंसी के सामने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

11 मार्च से बुकिंग, फिर भी नहीं मिला सिलेंडर: इस चक्काजाम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना दुखड़ा सुनाया. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि वे सुबह तड़के से ही लाइन में खड़ी हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटाया जा रहा है. लाइन में खड़ी सीमा सिंह ने कहा कि उन्होंने 11 मार्च को ही सिलेंडर बुक कराया था और अब तक वे एजेंसी के 8 चक्कर लगा चुकी हैं. पर्ची हाथ में होने के बावजूद एजेंसी कर्मचारी उन्हें हर बार टरका देते हैं, जबकि घर में बीमार लोग खाने के लिए मोहताज हैं.

एजेंसी पर धांधली करने का आरोप: एक अन्य उपभोक्ता रुबीना ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां खुलेआम बंदरबांट हो रही है. उनके मुताबिक, एजेंसी के लोग आम जनता को लाइन में खड़ा रखकर अपने जान पहचान वालों को पिछले दरवाजे से सिलेंडर मुहैया करा रहे हैं. सिलेंडर न मिलने के कारण कस्बावासियों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. उपभोक्ताओं का कहना है कि बार-बार की शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन गैस की कालाबाजारी और किल्लत को दूर करने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है.