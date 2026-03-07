ETV Bharat / state

रायबरेली में तेज़ रफ़्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलटी, ड्राइवर घायल, सभी 10 बच्चे सुरक्षित

भदोखर थानाध्यक्ष राकेश आनंद ने बताया कि मारुति ओमनी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. ड्राइवर अभय सिंह घायल हो गया. सभी बच्चे सुरक्षित हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
रायबरेली में सड़क दुर्घटना में वैन ड्राइवर बुरी तरह ज़ख़्मी. (Photo Credit: ETV Bharat)
रायबरेली: थाना भदोखर के मुलीहामऊ गांव के पास एक तेज रफ्तार स्कूली वैन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे के समय वैन में करीब 10 स्कूली बच्चे सवार थे, जो चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गए हैं. भदोखर थानाध्यक्ष राकेश आनंद ने बताया कि यह हादसा शनिवार सुबह उस समय हुआ जब बच्चों को स्कूल ले जाया जा रहा था. सफेद रंग की यह मारुति ओमनी वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई.

ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, बच्चे सुरक्षित: गनीमत रही कि इस भीषण दुर्घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, हालांकि चालक अभय सिंह को गंभीर चोटें आई हैं. वैन में सवार चार से पांच बच्चों को मामूली खरोचें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है. यह दुर्घटना रुस्तमपुर मार्ग पर घटित हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. राम जानकी पब्लिक स्कूल के मालिक रवि दीक्षित ने बताया कि यह वैन उनके स्कूल के बच्चों के लिए अस्थाई रूप से लगाई गई थी.

परीक्षा के दिन निजी वाहन का सहारा: स्कूल मालिक के अनुसार, शनिवार को स्कूल का मुख्य वाहन खराब होने के कारण इस प्राइवेट वैन का सहारा लिया गया था. बच्चों की परीक्षा थी, जिसके चलते चालक बच्चों को लेकर जल्दी में था और मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. थानाध्यक्ष राकेश आनंद ने बताया, वैन में बैठे सभी 10 बच्चे सुरक्षित हैं और चालक का उपचार कराया जा रहा है. अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

ARTO की अवैध वाहनों पर सख्ती: इस दुर्घटना के बाद एआरटीओ प्रवर्तन उमेश कटियार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि स्कूली वाहनों पर उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि हाल ही में दो ऐसी स्कूली बसों को पकड़ा गया था जो मोटर व्हीकल एक्ट के मानकों को पूरा नहीं कर रही थीं. विभाग अब निजी वाहनों का स्कूली वैन के रूप में अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाएगा. बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन स्वामियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

