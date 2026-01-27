UGC Rules का विरोध; रायबरेली के भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसद-विधायकों को भेजीं चूड़ियां

UGC Rules का विरोध; रायबरेली के भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसद-विधायकों को भेजीं चूड़ियां
यूजीसी के नए नियम को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहा है.
Published : January 27, 2026 at 11:57 AM IST
रायबरेली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियम में प्रावधानों को लेकर भाजपा नेता और सामान्य वर्ग के छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं. कई प्रशासनिक अधिकारियों के इस्तीफे देने की बात भी सामने आई है. विरोध की इसी कड़ी में रायबरेली के भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसद-विधायकों को चूड़ियां भेज कर विरोध जताया है.
किसान नेता रमेश बहादुर सिंह कहना है कि सवर्ण नेता भाजपा की गुलामी में यूजीसी नियमों का विरोध नहीं कर हैं. इसलिए उन्हें चूड़ियां भेजी जा रही हैं. जनता ने वोट देकर नेताओं को विधायक और मंत्री बनाया, लेकिन जब जनता के हित में यूजीसी नियम का विरोध शुरू हुआ तो मुंह नहीं खोल रहे हैं. ऐसे नेताओं को गृहिणी का काम करना चाहिए और महिलाओं को राजनीति करने का मौका देना चाहिए.
गौ रक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने कहा कि हमारा परिवार पहले है पार्टी बाद में है. मैं 40 साल से भाजपाई हूं. मैं चूड़ियां उन सांसद और विधायकों को भेज रहा हूं जिन्हें चुनकर हमने भेजा और वह चुप्पी साधे बैठे हैं. यूजीसी नियम के कारण हमारे बच्चे इंटर के बाद पढ़ नहीं पाएंगे. हमारे बच्चे मारे मारे फिरें और हम भाजपा को ढोते रहें, ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई हो या चंद्रशेखर आजाद इन लोगों ने कुर्बानी दी है. देश के सवर्ण सांसद, विधायक व मंत्री यूजीसी नियम पर बोल नहीं रहे हैं. ऐसे सभी नेताओं का हम खुला विरोध करते हैं. हम सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे.
