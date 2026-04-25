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12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे तैयार, 29 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण

रायबरेली : पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले एशिया के सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया है. मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई जिले के मल्लावां से शुभारंभ करेंगे. मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे रायबरेली में 77.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है. उद्घाटन के मद्देनजर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने एसपी रवि कुमार, सीडीओ अंजुलता, एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ के साथ जगतपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर रोझईया इंट्री प्वाइंट का निरीक्षण किया. फिलवक्त सड़क सफाई का काम चल रहा है.

गंगा एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस वे के लिए दो एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बनाए हैं. एक एंट्री पॉइंट लालगंज तहसील के एहार गांव में बनाया गया है. दूसरा एंट्री पॉइंट ऊंचाहार तहसील के जगतपुर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर रोझईया में बनाया गया है. रायबरेली के 77 किमी गंगा एक्सप्रेस वे पर दो रेस्ट एरिया और दो टोल प्लाजा हैं. व्यापारिक गतिविधियों के लिए रायबरेली के ऊंचाहार में 200 एकड़ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है. एक्सप्रेस वे पर होने वाले सड़क हादसों में कमी लाने के लिए रोड के दोनों तरफ ढाई मीटर की दूरी पर रंबल स्ट्रिप बनाई गई हैं.





रायबरेली में गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण करने वाले सेम इंडिया के प्रशासनिक अधिकारी अनिल पूनिया ने बताया कि एक्सप्रेस वे सुरक्षा की दृष्टि से दूसरे एक्सप्रेस वे से बेहतर है. एक्सप्रेस वे पर हर किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. हर 10 किलोमीटर पर स्पीडोमीटर लगाए गए हैं. सीसीटीवी कैमरा और स्पीडोमीटर की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है. अगर कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो बहुत ही कम समय में क्रेन आदि की व्यवस्था हो जाएगी. इसके अलावा घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस भी मौजूद रहेगी.