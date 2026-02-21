ETV Bharat / state

रायबरेली में एक तस्कर गिरफ्तार; 14 जिंदा और 1 मृत कछुआ बरामद

सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि अमेठी में रामगंज थाना इलाके के विश्वासा गांव निवासी रामशंकर इन कछुओं को बेचने जा रहा था.

रायबरेली में एक तस्कर गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
रायबरेली: कछुओं की अवैध तस्करी करने वाले तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. रायबरेली पुलिस ने तस्कर के पास से 14 जिंदा कछुए और 1 मृत कछुआ बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है.

सीओ गिरिजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि अमेठी में रामगंज थाना इलाके के विश्वासा गांव निवासी रामशंकर इन कछुओं को लेकर कहीं बेचने जा रहा था. इसी दौरान गदागंज थाने की पुलिस और वन विभाग के लोग संयुक्त चेकिंग कर रहे थे. तभी रामशंकर उधर से टेंपो लेकर गुजरा.

संदिग्ध जानकर पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो 14 जिंदा और एक मृत कछुआ बरामद हो गया. थाना गदागंज और वन विभाग की संयुक्त टीम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई.

मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त रामशंकर पाल पुत्र रामहरक पाल निवासी ग्राम विश्वासा, थाना रामगंज, जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने 14 अदद जिंदा और 1 मृत कछुआ, एक अदद ऑटो UP36AT6032 भी जब्त किया है.

सीओ गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है. वह इन कछुओं को कहां से तस्करी करके किधर बेचने ले जा रहा था. इसकी पूरी लोकेशन भी ट्रैस की जा रही है.

जल्द ही और गिरफ्तारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि अभी तक इन कछुओं की कीमत का पता नही लगा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन कछुओं की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है.

