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रायबरेली पुलिस को सफलता; डिजिटल अरेस्ट कर 82 लाख ठगने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

रायबरेली में डिजिटल अरेस्ट के जरिए 82 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ. उत्तराखंड निवासी मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया.

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रायबरेली पुलिस ने फ्रीज कराए 36.90 लाख रुपये, साइबर ठगी गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 10:33 PM IST

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रायबरेली: पुलिस को साइबर ठगी के मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर लोगों को डराकर लाखों रुपये ठगने वाले वांछित अभियुक्त अभिजीत सिंह जाटव को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी और उसके साथी संगठित गिरोह बनाकर उन लोगों को निशाना बनाते थे, जिनके खातों में अधिक धनराशि होने की संभावना होती थी. ये लोग वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस, बैंक या सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते थे.

खुद को CBI और पुलिस अधिकारी बताते थे: आरोपी पीड़ितों पर देशविरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उनसे जबरन पैसे ट्रांसफर करवाते थे. पुलिस ने आरोपी अभिजीत को कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया है. सीओ सदर अरुण नौहार की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. मामले में अब तक करीब 36 लाख 90 हजार रुपये पुलिस द्वारा फ्रीज कराए जा चुके हैं. पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और गिरोह के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.

दंपती से ठगे थे 82 लाख रुपये: सीओ ने बताया कि 18 अप्रैल को सूर्यभान सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ठगों ने उन्हें और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट रखकर लाखों रुपये ट्रांसफर करवा लिए. इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई थी. गिरफ्तार अभियुक्त मूल रूप से उत्तराखंड के उधमसिंह नगर का निवासी है जो अपने साथियों के साथ गिरोह संचालित करता है. गिरोह द्वारा पीड़ितों को बताया जाता था कि उनके खाते में जमा धनराशि आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है.

ठगी करने वाले गिरोह का सदस्य गिरफ्तार: खुद को सक्षम अधिकारी जैसे पुलिस, सीबीआई या अधिवक्ता बताकर पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर डिजिटली अरेस्ट किया जाता था. गिरोह ने इस दंपति से कुल 82 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए थे. प्राप्त धनराशि को बाद में अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता था ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके. पुलिस ने बताया कि बाकी राशि की रिकवरी के प्रयास जारी हैं और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.

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