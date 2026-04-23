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रायबरेली पुलिस को सफलता; डिजिटल अरेस्ट कर 82 लाख ठगने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार

रायबरेली: पुलिस को साइबर ठगी के मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है. थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर लोगों को डराकर लाखों रुपये ठगने वाले वांछित अभियुक्त अभिजीत सिंह जाटव को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी और उसके साथी संगठित गिरोह बनाकर उन लोगों को निशाना बनाते थे, जिनके खातों में अधिक धनराशि होने की संभावना होती थी. ये लोग वीडियो कॉल के जरिए खुद को पुलिस, बैंक या सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ितों को डराते थे.

खुद को CBI और पुलिस अधिकारी बताते थे: आरोपी पीड़ितों पर देशविरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर उनसे जबरन पैसे ट्रांसफर करवाते थे. पुलिस ने आरोपी अभिजीत को कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया है. सीओ सदर अरुण नौहार की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. मामले में अब तक करीब 36 लाख 90 हजार रुपये पुलिस द्वारा फ्रीज कराए जा चुके हैं. पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और गिरोह के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.

दंपती से ठगे थे 82 लाख रुपये: सीओ ने बताया कि 18 अप्रैल को सूर्यभान सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ठगों ने उन्हें और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट रखकर लाखों रुपये ट्रांसफर करवा लिए. इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई थी. गिरफ्तार अभियुक्त मूल रूप से उत्तराखंड के उधमसिंह नगर का निवासी है जो अपने साथियों के साथ गिरोह संचालित करता है. गिरोह द्वारा पीड़ितों को बताया जाता था कि उनके खाते में जमा धनराशि आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है.