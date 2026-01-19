ETV Bharat / state

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर वृद्ध ने संदिग्ध हालात में दी जान. जीआरपी बता रही आत्महत्या

रायबरेली : रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम एक वृद्ध (65) ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. वृद्ध की शिनाख्त के बाद रेलवे पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वृद्ध की आत्महत्या के कारण को पता नहीं चल सका है.

रायबरेली जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल के अनुसार घटना रविवार शाम की है. लखनऊ से चलकर वाया रायबरेली प्रयागराज जाने वाली गाड़ी त्रिवेणी एक्सप्रेस (15076) प्लेटफार्म नम्बर-2 पर पहुंची थी. इसी दौरान एक वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ गया. जिसके कारण वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई थी. मौके पर पहुंची जीआरपी टीम ने वृद्ध के पास मिले सामान और कागज के आधार पर उसकी पहचान गुलाब चंद्र पुत्र सुरूप राम निवासी आदर्श पुरम, एकता विहार रतापुर के रूप में की. इसके बाद परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया.

रायबरेली जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ और प्राथमिक जांच के अनुसार लखनऊ से चलकर वाया रायबरेली प्रयागराज जाने वाली गाड़ी (15076) के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही वृद्ध ने अचनाक ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी. इसके पहले लोग कुछ समझ पाते वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ गया. घटना के बाद काफी देर तक ट्रेन रुक रही और प्लेटफार्म पर अफरातफरी का माहौल रहा. परिजनों के आने के बाद वृद्ध की आत्महत्या के कारणों की जानकारी हो पाएगी.