रायबरेली रेलवे स्टेशन पर वृद्ध ने संदिग्ध हालात में दी जान. जीआरपी बता रही आत्महत्या

रायबरेली जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल के अनुसार परिजनों से की जा रही पूछताछ.

रायबरेली में वृद्ध ने किया सुसाइड.
रायबरेली में वृद्ध ने किया सुसाइड. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 7:52 AM IST

रायबरेली : रायबरेली रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम एक वृद्ध (65) ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली. वृद्ध की शिनाख्त के बाद रेलवे पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. वृद्ध की आत्महत्या के कारण को पता नहीं चल सका है.

रायबरेली जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल के अनुसार घटना रविवार शाम की है. लखनऊ से चलकर वाया रायबरेली प्रयागराज जाने वाली गाड़ी त्रिवेणी एक्सप्रेस (15076) प्लेटफार्म नम्बर-2 पर पहुंची थी. इसी दौरान एक वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ गया. जिसके कारण वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई थी. मौके पर पहुंची जीआरपी टीम ने वृद्ध के पास मिले सामान और कागज के आधार पर उसकी पहचान गुलाब चंद्र पुत्र सुरूप राम निवासी आदर्श पुरम, एकता विहार रतापुर के रूप में की. इसके बाद परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया.

रायबरेली जीआरपी थाना प्रभारी सचिन पटेल ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ और प्राथमिक जांच के अनुसार लखनऊ से चलकर वाया रायबरेली प्रयागराज जाने वाली गाड़ी (15076) के प्लेटफार्म पर पहुंचते ही वृद्ध ने अचनाक ट्रेन के आगे छलांग लगा दी थी. इसके पहले लोग कुछ समझ पाते वृद्ध ट्रेन की चपेट में आ गया. घटना के बाद काफी देर तक ट्रेन रुक रही और प्लेटफार्म पर अफरातफरी का माहौल रहा. परिजनों के आने के बाद वृद्ध की आत्महत्या के कारणों की जानकारी हो पाएगी.

