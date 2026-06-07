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रायबरेली में कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले- "हारे और निराश लोगों को जनता ने दुत्कारा"

राहुल गांधी के बयानों पर किया पलटवार: उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि यह वही लोग हैं जो कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे. वही लोग आज वैश्विक मंदी के दौर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई बेहद मामूली वृद्धि पर बेवजह सियासी विलाप कर रहे हैं. राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार के एक साल के भीतर गिर जाने संबंधी दावों पर मंत्री ने कहा कि जब राजनीतिक विरोधियों के पास बोलने के लिए अच्छे शब्द नहीं रह जाते हैं, तो वह इस तरह की गालियां और अनर्गल प्रलाप शुरू कर देते हैं.

नागरिक अभिनंदन समारोह के मंच से बोलते हुए कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया.

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय का नागरिक अभिनंदन किया गया. यह सम्मान कार्यक्रम शहर के फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के सभागार में हुआ. इस दौरान मंत्री के स्वागत में बार एसोसिएशन, व्यापार मंडल और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े बड़ी संख्या में स्थानीय प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे.

विपक्ष की दूरदर्शिता पर उठाए सवाल: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जब किसी राजनेता के पास कोई सकारात्मक विजन, नीति और दूरदर्शिता नहीं बचती, तो वह बिना किसी ठोस तथ्य और आधार के हवा में बातें करने लगता है. उन्होंने देश की जनता को याद दिलाया कि ये वही लोग हैं जो वैश्विक मंचों पर भारत और हमारी वीर सेना के पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते आए हैं. मंत्री ने कहा कि जब हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी गंभीर स्थितियां बनी थीं, तब पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक संकट से जूझ रही थी. उस भयानक वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी इन लोगों ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाने का ही काम किया.

फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में मंत्री मनोज पाण्डेय का भव्य स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat)

वैश्विक मंदी के बीच भारत सुरक्षित: आज जब दुनिया के तमाम विकसित देशों में आर्थिक कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं और वहां डीजल, पेट्रोल व गैस के दामों में दो से तीन गुना तक की भारी वृद्धि हुई है, तब भारत काफी हद तक सुरक्षित है. ऐसे विपरीत समय में तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के नाते देश के प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करना चाहिये, जिन्होंने वैश्विक दबाव के बाद भी अपनी आम जनता पर ज्यादा आर्थिक बोझ आने नहीं दिया. देश की जागरूक जनता ने हाल ही में हुए हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के चुनावों में विपक्ष को पूरी तरह नकार कर अपना स्पष्ट संदेश दे दिया है. आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी केवल देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की नीतियों पर अटूट विश्वास जता रहे हैं.

रायबरेली से है 32 साल पुराना रिश्ता: उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह सब पूरी तरह से हारे हुए और घोर निराशा में डूबे लोग हैं, जिन्हें देश की जनता ने हर चुनाव में दुत्कार और बहिष्कृत कर दिया है. वहीं दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर मंत्री मनोज पाण्डेय ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया. रायबरेली से अपने गहरे जुड़ाव पर भावुक होते हुए मनोज पाण्डेय ने कहा कि यह ऐतिहासिक शहर उनकी राजनीतिक जन्मदाता रहा है. रायबरेली की ही धूल भरी गलियों में चल करके उन्होंने आज से करीब 31-32 साल पहले अपने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन का कड़ा प्रारंभ किया था.

रायबरेली से मेरा रिश्ता वोट का नहीं, 32 साल पुराना सेवा और सम्मान का है: कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय. (Photo Credit: ETV Bharat)

वोट का नहीं, सेवा और सम्मान का नाता: उन्होंने याद दिलाया कि जब उन्होंने पहला चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में लड़ा था और साल 2000 में उन्हें इसी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में शहर की सेवा करने का पहला बड़ा मौका मिला था. तब से लेकर आज तक रायबरेली की जनता के साथ मनोज पाण्डेय का जो अटूट रिश्ता है, वह कभी भी केवल तात्कालिक राजनीति या सिर्फ वोट बैंक का नहीं रहा है. उन्होंने गर्व से कहा कि यह पवित्र रिश्ता हमेशा निश्छल सेवा, अपार स्नेह और आपसी सम्मान का रहा है, जो संघर्ष और अधिकारों की बुनियाद पर टिका है. आज इसी पारिवारिक रिश्ते के कारण वे प्रदेश के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर अपने लोगों के बीच कलेक्ट्रेट और व्यापार मंडल के इस अभिनंदन कार्यक्रम में खिंचे चले आए हैं.

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