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रायबरेली में Fake PSO गिरफ्तार; सांसद रवि किशन का नाम लेकर एसडीएम से झाड़ रहा था रौब

रायबरेली : गोरखपुर सांसद रवि किशन का पीएसओ बताने वाले युवक को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी शस्त्र लाइसेंस के लिए रिपोर्ट लगाने को लेकर एसडीएम पर दबाव बना रहा था. एसड़ीएम की सतर्कता से युवक की पोल खुल गई और उन्होंने पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करा दिया. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.



मामला डलमऊ तहसील का है. बताया जा रहा है कि लालागंज के मधुकरपुर गांव का रहने वाला सूरज सिंह एसडीएम कार्यालय में शास्त्र लाइसेंस के लिए रिपोर्ट लगवाने पहुंचा था. इस दौरान वह एसडीएम ऑफिस में सांसद रवि किशन का पीएसओ और गोरखनाथ पीठ से संबंध बता कर रौब झाड़ने लगा. युवक पर संदेह होने के चलते एसडीएम डलमऊ सत्येंद्र सिंह ने गोरखनाथ पीठ और सांसद रवि किशन कार्यालय से संपर्क किया. रवि किशन के कार्यालय और गोरखनाथ मंदिर के अधिकृत प्रवक्ताओं ने कथित पीएसओ सूरज सिंह को पहचानने से इंकार कर दिया. जिसके बाद एसडीएम ने सूरज सिंह को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि डलमऊ तहसील में गुरुवार को सूरज सिंह नाम का व्यक्ति सांसद रवि किशन का फर्जी पीएसओ बनकर पहुंचा था. सूरज सिंह एसडीएम सतेंद्र सिंह से किसी अनैतिक कार्य को करवाने का दबाव बना रहा था. एसडीएम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सूरज सिंह के बारे में डिटेल खंगाली जा रही है.