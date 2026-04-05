रायबरेली में बेखौफ बदमाश; दिनदहाड़े बाइक सवार युवक को घेरा, पिटाई के बाद मार दी गोली
सीओ सिटी अरुण नौहार ने बताया तुलसी नगर में 24 वर्षीय अनिकेत झा को बदमाशों ने गोली मार दी. वह जिला अस्पताल में भर्ती हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 7:06 PM IST
रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बदमाशों ने दिनदहाड़े एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. मिल एरिया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर मोहल्ले में बाइक से घर जा रहे एक 24 वर्षीय व्यक्ति को 6 बदमाशों ने घेर लिया. बदमाशों ने पहले युवक के साथ जमकर मारपीट की और फिर उस पर अवैध असलहे से फायरिंग कर दी.
गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया. घायल युवक की पहचान प्रगतिपुरम निवासी अनिकेत झा के रूप में हुई है.
हमलावरों ने घेराबंदी कर किया हमला: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों की संख्या पांच थी, जो घात लगाकर युवक का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही अनिकेत तुलसी नगर क्षेत्र से गुजरा, बदमाशों ने उसे रोक लिया और मामूली विवाद के बाद हिंसा पर उतारू हो गए. सूचना मिलते ही थाना मिल एरिया की पुलिस टीम मौके पर पहुँची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. शुरुआती जांच में इस हमले के पीछे आपसी रंजिश या तात्कालिक विवाद की आशंका जताई जा रही है.
युवक की हालत खतरे से बाहर: जिला अस्पताल के डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने बताया कि अनिकेत झा को घायल अवस्था में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था. उसके एक हाथ में गोली लगने से चोट आई है, जिसका प्राथमिक उपचार कर उसे भर्ती कर लिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, अत्यधिक खून बहने के बावजूद अब युवक की हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई जा रही है. अस्पताल परिसर में पुलिस के पहरे के बीच युवक का इलाज जारी है. परिजन आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.
पुलिस की दो टीमें गठित: सदर क्षेत्राधिकारी अरुण नौहार ने बताया कि यह मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के तुलसी नगर का है. अनिकेत झा को कुछ अज्ञात युवकों ने गोली मारी है, जिससे वह घायल हुआ है और वर्तमान में उपचार चल रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा. अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की दो टीमें गठित कर दी गई हैं. जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज जाएगा.
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