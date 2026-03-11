ETV Bharat / state

रायबरेली में अंतर धार्मिक विवाह; मुस्लिम युवती ने 18 साल की होते ही हिंदू युवक के साथ मंदिर में लिए फेरे

लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला. दोनों के बीच पांच साल से प्रेम संबंध था. विवाह में दोनों के परिवार के लोग शामिल रहे.

प्रेम विवाह करने वाले शिवम व आईमन परिजनों के साथ.
प्रेम विवाह करने वाले शिवम व आईमन परिजनों के साथ. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 2:41 PM IST

रायबरेली : लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बीते मंगलवार को अंतर धार्मिक विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ. युवक और युवती के बीच पांच साल से प्रेम संबंध था. इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से क्षेत्र के प्राचीन बालेश्वर मंदिर में शादी हो गई. बालेश्वर मंदिर के पुजारी ने सादे तरीके से हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया. यह विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

रायबरेली में अंतर धार्मिक विवाह (Video Credit : ETV Bharat)

लालगंज कोतवाली क्षेत्र में सेमरपहा की रहने वाली मुस्लिम युवती आईमन अहमद के अनुसार उसका पांच साल से प्रेम संबंध क्षेत्र के ही शिवम से था. हम दोनों ने प्रेम विवाद करने का फैसला लिया था और परिवारवालों को भी बताया था. नाबालिग होने के चलते शादी की रजामंदी नहीं मिल रही थी. कुछ दिनों पहले ही आईमन बालिग हुई तो शिवम से हिंदू रीति रिवाज से शादी पर सहमति बन गई.

शिवम का कहना है कि वह आईमन (अब कृतिका) को पिछले 5 साल से जानता है. हम दोनों ने अपनी मर्जी और परिजनों की सहमति से विवाह किया है. बालेश्वर मंदिर में पंडित की मौजूदगी में शिवम ने आईमन के गले में मंगलसूत्र बांधा और एक दूसरे को वर पहनाकर रस्में पूरी कीं. साथ ही एक दूसरे के साथ फेरे भी लिए. विवाह के दोनों के परिवारों के लोगों के साथ कई मित्र-संबंधी भी उपस्थित रहे.



