ETV Bharat / state

रायबरेली में राहुल गांधी पर बरसे चिराग पासवान, संविधान और आरक्षण पर भ्रम फैलाने का आरोप

रायबरेली में चिराग पासवान के निशाने पर राहुल-अखिलेश ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज किया. पार्टी के 26वें स्थापना दिवस और भीम संकल्प दिवस पर जीआईसी मैदान में आयोजित जनसभा में चिराग पासवान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संविधान और आरक्षण खतरे में होने का भ्रम फैलाकर वोट हासिल करने की राजनीति कर रहा है.

यूपी में चौखट-चौखट चिराग अभियान शुरू करने का ऐलान (Video Credit; ETV Bharat) 'चौखट-चौखट चिराग' अभियान

लोजपा (रामविलास)के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला बाद में होगा. उन्होंने जल्द ही प्रदेश में 'चौखट-चौखट चिराग' अभियान शुरू करने का ऐलान भी किया, ताकि संगठन की मजबूती के साथ जनसंपर्क का भी विस्तार हो सके. सपा के प्रण पत्र पर निशाना चिराग पासवान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी सपा के प्रण पत्र भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को यह वचन देना पड़ा कि गुंडई को बर्दाश्त नही किया जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि उनकी सरकार में गुंडागर्दी का राज था. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को देखते हुए ही विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नकारा है.