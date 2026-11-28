रायबरेली में राहुल गांधी पर बरसे चिराग पासवान, संविधान और आरक्षण पर भ्रम फैलाने का आरोप
सपा के प्रण पत्र पर उठाए सवाल, बी टीम का समझाया मतलब
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:08 PM IST
रायबरेली: राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान का आगाज किया. पार्टी के 26वें स्थापना दिवस और भीम संकल्प दिवस पर जीआईसी मैदान में आयोजित जनसभा में चिराग पासवान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संविधान और आरक्षण खतरे में होने का भ्रम फैलाकर वोट हासिल करने की राजनीति कर रहा है.
'चौखट-चौखट चिराग' अभियान
लोजपा (रामविलास)के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला बाद में होगा. उन्होंने जल्द ही प्रदेश में 'चौखट-चौखट चिराग' अभियान शुरू करने का ऐलान भी किया, ताकि संगठन की मजबूती के साथ जनसंपर्क का भी विस्तार हो सके.
सपा के प्रण पत्र पर निशाना
चिराग पासवान ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी सपा के प्रण पत्र भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को यह वचन देना पड़ा कि गुंडई को बर्दाश्त नही किया जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि उनकी सरकार में गुंडागर्दी का राज था. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को देखते हुए ही विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नकारा है.
बी टीम का बताया मतलब
चिराग पासवान ने पार्टी छोड़कर जानेवाले नेताओं का बचाव किया. उन्होंने कहा कि चुनाव के मौसम में जब सांसद और विधायक ही पाला बदल लेते हैं तो जिलाध्यक्ष को कौन रोक सकता है. पार्टी छोड़कर जानेवालों को उन्होंने शुभकामनाएं दीं. साथ ही विपक्ष की ओर से बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों का बचाव करते हुए बी टीम का मतलब भी मीडिया को बताया.
बता दें कि 28 नवम्बर 2000 को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी. पार्टी स्थापना के 26 साल पूरे होने पर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर संकल्प समागम का आयोजन किया गया. बहुजन समाज के सम्मान अधिकार सामान्य और राजनीति भागीदारी को लेकर इस दौरान चिराग पासवान ने संदेश दिया.
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