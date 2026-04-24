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रायबरेली अग्निकांड: झोपड़ी में लगी आग से 3 साल के मासूम की मौत, सरकारी आवास न मिलना बना काल

सिस्टम की लापरवाही: पक्की छत होती तो बच जाती 3 साल के आदित्य की जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: रायबरेली के थाना खीरों क्षेत्र के ग्राम ऐंधी में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. यहां तीन साल का आदित्य पुत्र रामसुमेर, झोपड़ी में लगी आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया. मां रश्मी ने बताया कि वह खाना बनाकर बाहर निकली ही थी कि चूल्हे से निकली एक चिंगारी से पलक झपकते ही पूरी झोपड़ी में आग लग गई. चारपाई पर सो रहा मासूम कुछ समझ पाता इसके पहले ही आग लपटों ने उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया. चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग: आदित्य का बड़ा भाई आदर्श किसी तरह जान बचाकर बाहर भागा और चीख-चीख कर लोगों को बुलाता रहा. लेकिन अंदर फंसे आदित्य तक मदद पहुंचने से पहले ही उसकी सांसे थम चुकी थीं. बाहर निकलने की उसकी हर कोशिश आग के आगे बेबस साबित हुई. थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राम सुमेर मजदूरी का काम करता है और आग लगने के वक्त घर से बाहर था. रायबरेली: चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग. (Photo Credit: ETV Bharat)