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रायबरेली अग्निकांड: झोपड़ी में लगी आग से 3 साल के मासूम की मौत, सरकारी आवास न मिलना बना काल

रायबरेली के खीरों में झोपड़ी में आग लगने से 3 साल के मासूम की मौत होगी. चूल्हे से निकली चिंगारी से आग लगी थी.

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सिस्टम की लापरवाही: पक्की छत होती तो बच जाती 3 साल के आदित्य की जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 7:12 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली के थाना खीरों क्षेत्र के ग्राम ऐंधी में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया. यहां तीन साल का आदित्य पुत्र रामसुमेर, झोपड़ी में लगी आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया. मां रश्मी ने बताया कि वह खाना बनाकर बाहर निकली ही थी कि चूल्हे से निकली एक चिंगारी से पलक झपकते ही पूरी झोपड़ी में आग लग गई. चारपाई पर सो रहा मासूम कुछ समझ पाता इसके पहले ही आग लपटों ने उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया.

चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग: आदित्य का बड़ा भाई आदर्श किसी तरह जान बचाकर बाहर भागा और चीख-चीख कर लोगों को बुलाता रहा. लेकिन अंदर फंसे आदित्य तक मदद पहुंचने से पहले ही उसकी सांसे थम चुकी थीं. बाहर निकलने की उसकी हर कोशिश आग के आगे बेबस साबित हुई. थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि राम सुमेर मजदूरी का काम करता है और आग लगने के वक्त घर से बाहर था.

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रायबरेली: चूल्हे की चिंगारी से झोपड़ी में लगी आग. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौत के बाद जागे प्रशासनिक अधिकारी: जांच में पता चला कि रश्मि चूल्हे पर भोजन पकता छोड़कर बाहर कुछ काम करने लगी थी. इसी दौरान तेज हवा के कारण आग छप्पर में लग गई और पूरे घर में फैल गई. इस अग्निकांड में 3 साल का बेटा बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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मजदूरी करने वाले पिता का इकलौता आशियाना बना बेटे की चिता. (Photo Credit: ETV Bharat)

पक्की छत होती तो बच जाती जान: मेहनत-मजदूरी कर परिवार पालने वाले रामसुमेर के लिए उसकी झोपड़ी ही बेटे की चिता बन गई. यह हादसा अनुसूचित जाति के इस परिवार की जर्जर आर्थिक स्थिति और सिस्टम की नाकामी का आईना भी है. यदि परिवार को समय रहते सरकारी आवास मिल गया होता, तो शायद यह मासूम आज जिंदा होता. ग्राम प्रधान ने सफाई दी है कि अब परिवार का नाम नई सूची में शामिल कर लिया गया है.

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