कांशीराम जयंती; रायबरेली में विभिन्न दलों ने अलग-अलग कार्यक्रम करके दिया ऐसा संदेश
कांशीराम जयंती मनाने की होड़ विभिन्न राजनीतिक दलों में देखने को मिली. सपा, बसपा, कांग्रेस समेत कई दलों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 2:46 PM IST
रायबरेली : कांशीराम की जयंती समारोह को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने अंदाज में कार्यक्रम करके उन्हें याद किया. रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने सिविल लाइंस क्षेत्र के एक निजी होटल में बहुजन समाज दिवस (पीडीए) का आयोजन करके श्रद्धासुमन अर्पित किए. राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की ओर से ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र स्थित कांशीराम महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.
समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रायबरेली जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, प्रदेश सचिव डॉ. शशिकांत शर्मा, हरचंदपुर के विधायक राहुल लोधी, बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे. रायबरेली गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत महामाया चरूहार जियायक विद्यालय में कांशीराम जयंती समारोह का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे और उपस्थित लोगों को संबोधित किया.
स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मान्यवर कांशीराम ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष किया. कांशीरामजी के बताए रास्ते पर चलकर ही समाज में समानता और न्याय की स्थापना की जा सकती है. कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर बदायूं सांसद डॉ. संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र अशोक मौर्या, दिलीप मौर्या सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे.
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